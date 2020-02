Дайджест: позор Брайтвайта на презентации, новая форма Барсы и реклама фан-шопа Интера

В социальных сетях смеются над новичком "Барселоны" – болельщики заявляют, что навыки футболиста не соответствуют заплаченным за него деньгам. Мартин Брайтвайт крайне неудачно засветился на "Камп Ноу" в рамках презентации – 28-летний исполнитель не смог удержать мяч на голове, а затем не сумел исполнить "радугу". "Барселона" купила датчанина у "Леганеса" за 18 миллионов евро – ожидается, что он подменит Суареса и Дембеле. Сумма отступных – 300 миллионов евро… Срочно на индивидуальное занятие к Месси.

Barcelona's new signing, Braithwaite showing off his skills that made him a huge success at Middlesbrough



Your team isn't ready for this talent ???? pic.twitter.com/qmYripE5tS — NetBet Nigeria (@Netbet_NG) February 21, 2020

Издание AS поделилось новостью о новой экипировке "сине-гранатовых" на сезон 2020/21. Представители Nike уже побывали на тренировке "Барсы", чтобы продемонстрировать футболистам обновленный комплект формы. Как вам потенциально новые футболки каталонцев?

????| All jerseys from FC Barcelona for the next season 2020/21

– Which one do you like the most? ???? pic.twitter.com/DxZ6NdaEjb — +Barça ???? (@plusbarca_) October 9, 2019

"Интер" решил забавно прорекламировать свой фан-шоп – сначала у Мартинеса пропала любимая подушка с логотипом "нерадзурри", затем брендированных фигурок лишились Янг и Мозес, а у Валеро отобрали шарф. Магический трюк также заставил исчезнуть плюшевого медвежонка Лаутаро. Все предметы оказались у фаната миланского клуба – "Наш мир в твоем списке желаний".

???? | NOVITÀ



Da oggi siamo anche su Amazon: scopri la limited edition dedicata e tutti i prodotti ufficiali ???? https://t.co/P7cILNQJis pic.twitter.com/sFKjpp9CPT — Inter (@Inter) February 21, 2020

Как бонус – неудачный косплей Мануэля Нойера: