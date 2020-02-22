Главный тренер сборной Бразилии Тите высказался о форварде "ПСЖ" Неймаре и полузащитнике "Реала" Каземиро.

"С технической точки зрения, Неймар – лидер сборной Бразилии. В ключевой момент матча игроки смотрят на него, потому что он может решить исход. Каземиро – тактический лидер. Он точно знает, как строится игра. Нам достаточно просто взглянуть друг на друга.

Каземиро раньше играл на позиции десятки. Когда он стал более оборонительным игроком, Каземиро действительно начал расти. Первый футболист в центре поля должен быть специалистом в своей роли.

Работа Каземиро на поле впечатляет. Благодаря ему сборная свободно создает атаки. Игрок с очень высоким интеллектом. При этом Каземиро заботится о себе как о спортсмене, когда дело касается еды, образа жизни, вечеринок. Он знает, как использовать свое время", – сказал Тите AS.