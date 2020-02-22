Манолас о матче с Барсой: Нормально волноваться, когда против тебя выйдет лучший - Месси

Защитник "Наполи" Костас Манолас высказался накануне встречи с "Барселоной" в рамках 1/8 финала ЛЧ.

"Это будет очень сложная игра, но мы не проиграли, пока матч не начался. Мы будем играть в наш футбол и посмотрим, что получится.

Нормально волноваться, когда против тебя выйдет лучший игрок в мире - Месси. Но непобедимых нет, мы все люди. Будем играть и подведем итоги после матча", – рассказал Костас Манолас.