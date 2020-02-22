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Манолас о матче с Барсой: Нормально волноваться, когда против тебя выйдет лучший - Месси

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Грек поделился мыслями накануне матча 1/8 Лиги чемпионов

Манолас о матче с Барсой: Нормально волноваться, когда против тебя выйдет лучший - Месси
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Защитник "Наполи" Костас Манолас высказался накануне встречи с "Барселоной" в рамках 1/8 финала ЛЧ.

"Это будет очень сложная игра, но мы не проиграли, пока матч не начался. Мы будем играть в наш футбол и посмотрим, что получится.

Нормально волноваться, когда против тебя выйдет лучший игрок в мире - Месси. Но непобедимых нет, мы все люди. Будем играть и подведем итоги после матча", – рассказал Костас Манолас.

Матч пройдет 25 января и начнется в 22:00.

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В статье: Лионель Месси Костас Манолас
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