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В России со скандалом прошел мини-футбольный турнир Кубок легенд: Воронин забил россиянам в финале

Общие новости
(3 голосов)

Андрей еще и высказался о ситуации…

В России со скандалом прошел мини-футбольный турнир Кубок легенд: Воронин забил россиянам в финале
Новина українською

В России прошел Кубок легенд, участие в котором принял экс-форвард сборной Украины Андрей Воронин. Турнир представляет собой мини-футбольное соревнование с участием звезд футбола старше 35 лет. Украина перестала принимать в нем участие после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе.

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Тем не менее, это не помешало Андрею Воронину сыграть в одной команде с Марко Матерации, Рафаэлем Ван Дер Ваартом, Ивицей Оличем, Стипе Плетикосой, Йосси Бенаюном, Вильямом Галассом, Савиолой и Йон Арне Риисе.

В финале сборная звезд играла против России – поединок завершился скандалом из-за судейства. Женщина-арбитр удалила Бенаюна: Йосси толкнули, судья это проигнорировала, но после того, как израильтянин начал спорить – удалила его. Через несколько минут вскипятился Риисе, за что и получил свое удаление. Звезды отказались продолжить матч, но организаторам удалось их убедить вернуться к игре. Красная карточка экс-защитника "Ливерпуля" была заменена на "горчичник".

Во втором тайме Воронин забил и вывел партнеров вперед (5:4). Россия сравняла счет, но Олич забил шестой мяч (6:5). Тем не менее, дальше россияне проигнорировали тот факт, что время матча уже истекло, установив счет на табло 6:6. Засчитали ли гол? Конечно же. Но, к счастью, после долгих дебатов взятие ворот соперника звезд было отменено, команде Воронина отдали победу (6:5). В перерыве между инцидентами Андрей поделился эмоциями:

Отметим, что Россия впервые за 12 лет не выиграла соревнование.

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В статье: Андрей Воронин Кубок Легенд
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Комментарии (8)
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Alex.696 (Немирів)
24.02.2020 в 12:14
До бубна правила - у козломордих свої правила, а деякі ще хочуть з ними про щось домовитись(((
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0
0
vr250278 (Цветково.Черкасская)
24.02.2020 в 12:11
Чтьото тут пашло нє так ... Андрюші рахунок перед матчем не сказали ?
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+1
0
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beatles (Крыжополь)
24.02.2020 в 12:08
Вот скажите, зачем вывешивать нецензурную брань кого бы то ни было отдельным спойлером?? Понятно, чисто по человечески,что происходящее Воронину очень не понравилось, но что у них ТАМ происходит с НИМи совершенно никого не волнует! (Кстати на мероприятия подобного рода у нас заметно меньше ажиотаж) Воронин жителям нашей страны интересен примерно также как Ващук с Тимощуком(странно что про DJТолика не пишите никакой чернухи уже давно, у него в личной жизни там такой кардебалет, что хватит на несколько статей, к тому же и политическая составляющая - он же в России)
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+1
0
avatar
Карикатурист (Білозерське)
24.02.2020 в 11:53
Корупція і підлість у крові. На "підкорці" мозку. Навіть на такому рівні. Що, Андрюша, здивований? То ж твої дружбани.
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+2
0
ysebe1970 (Бровары)
24.02.2020 в 11:39
Воронин это же наши братья .. Надо было Бенаюну надавать.. Ох же и нацык..
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+2
-1
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
24.02.2020 в 11:43
Бенаюн израильтянин)))
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0
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
24.02.2020 в 11:12
Параша....что тут добавить! Странно , что счет сравнял не путин с пасса шойгу....
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+4
-1
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
24.02.2020 в 11:03
Контрацептив обиделся, что в стране контрацептивов с ним повели себя как с контрацептивом
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+4
-1

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