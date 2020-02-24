В России со скандалом прошел мини-футбольный турнир Кубок легенд: Воронин забил россиянам в финале

В России прошел Кубок легенд, участие в котором принял экс-форвард сборной Украины Андрей Воронин. Турнир представляет собой мини-футбольное соревнование с участием звезд футбола старше 35 лет. Украина перестала принимать в нем участие после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе.

Тем не менее, это не помешало Андрею Воронину сыграть в одной команде с Марко Матерации, Рафаэлем Ван Дер Ваартом, Ивицей Оличем, Стипе Плетикосой, Йосси Бенаюном, Вильямом Галассом, Савиолой и Йон Арне Риисе.

В финале сборная звезд играла против России – поединок завершился скандалом из-за судейства. Женщина-арбитр удалила Бенаюна: Йосси толкнули, судья это проигнорировала, но после того, как израильтянин начал спорить – удалила его. Через несколько минут вскипятился Риисе, за что и получил свое удаление. Звезды отказались продолжить матч, но организаторам удалось их убедить вернуться к игре. Красная карточка экс-защитника "Ливерпуля" была заменена на "горчичник".

Ещё веселее. Время кончилось, но сирена не прозвучала, судья не дала свисток, Россия сравняла вне времени. Все, а особенно Воронин, в шоке pic.twitter.com/1vSt3Pfi8w — Андрей Панков (@andreypankovvv) February 23, 2020

Во втором тайме Воронин забил и вывел партнеров вперед (5:4). Россия сравняла счет, но Олич забил шестой мяч (6:5). Тем не менее, дальше россияне проигнорировали тот факт, что время матча уже истекло, установив счет на табло 6:6. Засчитали ли гол? Конечно же. Но, к счастью, после долгих дебатов взятие ворот соперника звезд было отменено, команде Воронина отдали победу (6:5). В перерыве между инцидентами Андрей поделился эмоциями:

Андрей Воронин делится впечатлениями от финала Кубка Легенд pic.twitter.com/8y47XpldD8 — socsher (@socsher) February 23, 2020

Отметим, что Россия впервые за 12 лет не выиграла соревнование.