Дайджест: финт Неймара, пас Рейньера пяткой, ПСЖ поддержал Китай, трюк Гризи и как вправить колено

Форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар отметился не только удалением в матче с "Бордо", но и эффектным движением: бразилец эффектно проскочил между двумя защитниками соперника, совместив в одном финте элементы Эластико и Крокеты.

Новичок "Реала" Рейньер дебютировал за "Реал Б" в матче третьего дивизиона чемпионата Испании с "Сан-Себастьян-де-лос-Рейес" (2:0). 18-летний бразилец оформил голевую передачу пяткой на Альваро Фидальго, который открыл счет в игре. Стильно.

"ПСЖ" поддержал Китай, сыграв против "Бордо" в специальных футболках. Вместо логотипа титульного спонсора, на экипировке размещена надпись "Stay Strong China" (Китай, оставайся сильным) на китайском и английском языках. Напомним, власть КНР уже подтвердила более 75 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Игроки часто исполняют голы с острого и даже отрицательного угла – решил отметиться подобным и Гризманн. Антуан отлично подкрутил мяч в ворота, после чего камера запечатлела модельную стойку француза. Горд собой?

Капитан женской футбольной команды "Сент-Миррен" Джейн О'Тул показала пример мужества во время матча против "Инвернесс Каледониан Тисл". В одном из эпизодов Джейн вывихнула колено и несколькими ударами поставила его обратно. "Наш капитан – жесткая женщина. Вы не сможете сбить ее с ног, она поднялась и сыграла все 90 минут", – заявил после матча представитель команды. Жаль, но "Сент-Миррен" сгорел сопернику со счетом 0:7. Вообще, не показывайте это видео Неймару.

