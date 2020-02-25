Ван дер Ваарт – про вражду с Ибрагимовичем: Златан разбил мне лодыжку, а потом хохотал
С такими лучше не ругаться, Рафа
Бывший полузащитник "Аякса" Рафаэль Ван дер Ваарт рассказал о своей вражде с экс-нападающим сборной Швеции Златаном Ибрагимовичем.
"Ибрагимович? Да… Мой большой друг (смеется). Его трансфер в "Аякс" получился громким. Он думал, что будет королем Амстердама, хотя не был настолько хорош. Знаете, бывают детали, по которым понимаешь: не мой тип людей. Я играл против сборной Швеции, и он разбил мне лодыжку, а потом хохотал".
"Было понятно, что либо он должен уйти из "Аякса", либо я. В итоге, он отправился в "Ювентус". Хотя, оглядываясь на его карьеру, то он один из лучших нападающих – это вызывает уважение. Пускай мы точно и не лучшие друзья".