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Ван дер Ваарт – про вражду с Ибрагимовичем: Златан разбил мне лодыжку, а потом хохотал

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С такими лучше не ругаться, Рафа

Ван дер Ваарт – про вражду с Ибрагимовичем: Златан разбил мне лодыжку, а потом хохотал
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Бывший полузащитник "Аякса" Рафаэль Ван дер Ваарт рассказал о своей вражде с экс-нападающим сборной Швеции Златаном Ибрагимовичем.

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"Ибрагимович? Да… Мой большой друг (смеется). Его трансфер в "Аякс" получился громким. Он думал, что будет королем Амстердама, хотя не был настолько хорош. Знаете, бывают детали, по которым понимаешь: не мой тип людей. Я играл против сборной Швеции, и он разбил мне лодыжку, а потом хохотал".

"Было понятно, что либо он должен уйти из "Аякса", либо я. В итоге, он отправился в "Ювентус". Хотя, оглядываясь на его карьеру, то он один из лучших нападающих – это вызывает уважение. Пускай мы точно и не лучшие друзья".

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В статье: Златан Ибрагимович Аякс (Амстердам) Рафаэль ван дер Ваарт
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Источник:
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Комментарии (1)
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Justise (Львів)
25.02.2020 в 14:27
Футболіст він хороший, але це не міняє того що він бидло з завищеною самооцінкою...
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