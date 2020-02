Дайджест: фанат в авто на поле, форма Баварии к 120-летию и как дочка троллит Стерлинга… Салахом

Страшные видео прибывают из Южной Африки. В воскресенье, 23 февраля, во время игры между местными командами "Лука Бол" и "Полокване Сити Роверс", фанат решил сесть в машину и заехать на поле, чтобы попытаться сбить рефери и игроков. Хорошо, что у него ничего не вышло. Один из игроков лишь получил небольшое повреждение, когда пытался сбежать с поля.

‘We as #SAFPU are shocked to have witnessed such barbaric behavior. There is no place for it in football. We will be meeting in earnest with @SAFA_net to resolve.’ Sec. Gen Nhlanhla Shabalala on #ABCMotsepeLeague incident over the weekend. pic.twitter.com/vSXVs5GyNB — SAFPU (@SAFPU_Official) February 24, 2020

Yesterday we were watching a great game of soccer between #ABCMotsepeLeague 's Polokwane City Rovers and Luka Ball Controllers when all of a sudden some guy wanted to run his car over the referees. @MarawaSportShow@robertmarawa @SAFA_net @FARPostZA @thomasmlambo @SPORTATSABC pic.twitter.com/1oqDuUDiwI — IG: EdwinNSenior (@EdwinNSenior) February 24, 2020

"Бавария" представила форму, созданную по случаю 120-летия клуба, основанного 27 февраля 1900 года. В новой экипировке от Adidas мюнхенцы сыграют 8 марта в домашнем матче 25-го тура Бундеслиги с "Аугсбургом".

Bayern release a special-edition kit for their 120th anniversary, inspired by their first league win in 1932 ????⚪ pic.twitter.com/iMMgyvzepK — B/R Football (@brfootball) February 26, 2020

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг рассказал, что его 8-летняя дочь Роуз Мелои любит троллить его кричалками про форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. Напомним, что Рахим – воспитанник "красных".

"У нее мой характер – она любит подшучивать и часто дразнит меня кричалками про Мо Салаха. Она в курсе соперничества между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити", поэтому она постоянно поет их, пытается вывести меня из себя – это в ее стиле".

Полузащитник австрийского "Вольфсберга" Марио Ляйтгеб обратился к камере после того, как судья в очередной раз продолжил свистеть в пользу хозяев. При счете 0:0 арбитр не поставил пенальти за фол на партнере Марио. После очередной остановки игры, Ляйтгеб подбежал к камере оператора телетрансляции и заявил:

"Пожалуйста, скажите судье, что он очень плох. В этом нет ничего такого. Я просто не знаю, как иначе донести это".

В качестве бонуса – вопрос. Что здесь вообще произошло?!