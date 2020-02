Дайджест: друг-вратарь Месси забил на 90', толстый Жезус, скилл дня от Ауара и собрание Ливерпуля

Мексиканский "Тигрес" встречался в Лиге чемпионов КОНКАКАФ с сальвадорцами из "Альянсы". Первый матч завершился проигрышем "тигров" на выезде (2:1). К 90-й минуте команда проигрывала "Альянсе" дома во втором матче со счетом 3:2; последний шанс – стандарт, на который прибежал аргентинский голкипер Науэль Гусман. Вратарь сумел забить четвертый мяч и вывести команду в ¼ финала. Науэль – земляк капитана "Барселоны" Лионеля Месси. Гусман ездил на ЧМ-2018 в качестве третьего вратаря сборной Аргентины. Перед турниром он заступался за Месси, а также обещал вернуться в "Ньюэллс", если туда вернется Лионель.

Габриль Жезус. Неудачный кадр, Photoshop, лишние килограммы или банально глубокий вдох?! Пишите свои версии в комментариях.

Обычно именно Пауло Дибала наказывает оппонентов незамысловатым пробросом мяча между ног. Тем не менее, вчера именно аргентинец стал жертвой – 21-летний Уссам Ауар прокинул мяч в домик 10-ке "Ювентуса" и выбил скилл дня от УЕФА.

