Дайджест: друг-вратарь Месси забил на 90', толстый Жезус, скилл дня от Ауара и собрание Ливерпуля
Яркие свежие футбольные моменты
Мексиканский "Тигрес" встречался в Лиге чемпионов КОНКАКАФ с сальвадорцами из "Альянсы". Первый матч завершился проигрышем "тигров" на выезде (2:1). К 90-й минуте команда проигрывала "Альянсе" дома во втором матче со счетом 3:2; последний шанс – стандарт, на который прибежал аргентинский голкипер Науэль Гусман. Вратарь сумел забить четвертый мяч и вывести команду в ¼ финала. Науэль – земляк капитана "Барселоны" Лионеля Месси. Гусман ездил на ЧМ-2018 в качестве третьего вратаря сборной Аргентины. Перед турниром он заступался за Месси, а также обещал вернуться в "Ньюэллс", если туда вернется Лионель.
¡Grítenlo con nosotros!????— Club Tigres Oficial (@TigresOficial) February 27, 2020
Disfruta el gol del @PatonGuzman de nuevo. ⚽️⚽️⚽️⚽️????????????????
pic.twitter.com/Po6eO2wIBT
Габриль Жезус. Неудачный кадр, Photoshop, лишние килограммы или банально глубокий вдох?! Пишите свои версии в комментариях.
Похоже, Габи Жезус заезжал к бабушке перед поездкой в Мадрид ???? pic.twitter.com/AyrLQQmPfU— Спорт-Экспресс (@sportexpress) February 26, 2020
Обычно именно Пауло Дибала наказывает оппонентов незамысловатым пробросом мяча между ног. Тем не менее, вчера именно аргентинец стал жертвой – 21-летний Уссам Ауар прокинул мяч в домик 10-ке "Ювентуса" и выбил скилл дня от УЕФА.
This cheeky Houssem Aouar nutmeg wins Skill of the Day! ????????— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 26, 2020
???? @HoussemAouar
#UCLSOTD | @Mastercard pic.twitter.com/XPNJDRHPSe
Капитан "Ливерпуля" собрал шуточное собрание на базе в Мелвуде – получилось очень забавно.
The Team Meeting: Content Creative Session ???? #LFC x @Chaokoh_UK presents… pic.twitter.com/tBvq3F0GtD— Liverpool FC (@LFC) February 27, 2020
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