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23-летняя футболистка умерла от коронавируса

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Она стала первым футболистом, который умер от этого заболевания

23-летняя футболистка умерла от коронавируса
Новина українською

В мире футбола появилась первая жертва нового коронавируса, сообщает CGTN в "Твиттере".

По информации источника, иранская футболистка Ильхам Шейхи скончалась после 10-дневной борьбы с заболеванием.

Напомним, вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. К настоящему моменту от него скончалось более 2500 человек. При этом из заболевших выздоровели более 30 тыс. человек.

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В статье: коронавирус
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