23-летняя футболистка умерла от коронавируса

В мире футбола появилась первая жертва нового коронавируса, сообщает CGTN в "Твиттере".

По информации источника, иранская футболистка Ильхам Шейхи скончалась после 10-дневной борьбы с заболеванием.

Напомним, вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. К настоящему моменту от него скончалось более 2500 человек. При этом из заболевших выздоровели более 30 тыс. человек.