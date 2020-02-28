23-летняя футболистка умерла от коронавируса
Она стала первым футболистом, который умер от этого заболевания
В мире футбола появилась первая жертва нового коронавируса, сообщает CGTN в "Твиттере".
По информации источника, иранская футболистка Ильхам Шейхи скончалась после 10-дневной борьбы с заболеванием.
Напомним, вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. К настоящему моменту от него скончалось более 2500 человек. При этом из заболевших выздоровели более 30 тыс. человек.
23-летняя иранская футболистка Ильхам Шейхи (Elham Sheykhi) умерла после 10-дневной борьбы с коронавирусом. Она стала первым в мире футболистом, умершим от коронавируса. #коронавирус pic.twitter.com/Wd2THkFheY— CGTN на русском (@cgtnrussian) February 28, 2020
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