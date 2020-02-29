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ФИФА готова вручить премию Пушкаша! Невероятный гол из чемпионата Ирландии. ВИДЕО

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ФИФА готова вручить премию Пушкаша! Невероятный гол из чемпионата Ирландии. ВИДЕО
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В матче чемпионата Ирландии между "Шемрок Роверс" и "Дандолк зрители стали свидетелями невероятного гола. Хавбек "Дандолк" Джордан Флорес вколотил слета в верхний угол после подачи углового. Этим ударом он сравнял счет, однако гости все же проиграли в итоге со счетом 3:2. Интересно, что гол у себя в твиттере отметила ФИФА, назвав его претендентом на премию Пушкаша - приз, который вручается авторам лучшего гола за год.

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В статье: голы премия Пушкаша
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Комментарии (1)
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Djon (Киев)
29.02.2020 в 10:47
Кто такой Пушкаш знаю. А вот кто такой Пушкак? Исправьте заголовок.
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