ФИФА готова вручить премию Пушкаша! Невероятный гол из чемпионата Ирландии. ВИДЕО
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В матче чемпионата Ирландии между "Шемрок Роверс" и "Дандолк зрители стали свидетелями невероятного гола. Хавбек "Дандолк" Джордан Флорес вколотил слета в верхний угол после подачи углового. Этим ударом он сравнял счет, однако гости все же проиграли в итоге со счетом 3:2. Интересно, что гол у себя в твиттере отметила ФИФА, назвав его претендентом на премию Пушкаша - приз, который вручается авторам лучшего гола за год.
A potential candidate for the #Puskas Award?— FIFA.com (@FIFAcom) February 28, 2020
Take a bow, Jordan Flores
Will we see this stunner nominated at #TheBest?pic.twitter.com/TZgF8asFzX
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Комментарии (1)
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Djon (Киев)
29.02.2020 в 10:47
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