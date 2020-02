ФИФА готова вручить премию Пушкаша! Невероятный гол из чемпионата Ирландии. ВИДЕО

В матче чемпионата Ирландии между "Шемрок Роверс" и "Дандолк зрители стали свидетелями невероятного гола. Хавбек "Дандолк" Джордан Флорес вколотил слета в верхний угол после подачи углового. Этим ударом он сравнял счет, однако гости все же проиграли в итоге со счетом 3:2. Интересно, что гол у себя в твиттере отметила ФИФА, назвав его претендентом на премию Пушкаша - приз, который вручается авторам лучшего гола за год.

A potential candidate for the #Puskas Award?



Take a bow, Jordan Flores



Will we see this stunner nominated at #TheBest?pic.twitter.com/TZgF8asFzX