  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Де Брюйне: Думаю, я довольно близок к Золотому мячу

Общие новости
(1 голосов)

Бельгийский полузащитник рассказал о шансах на награду для лучшего игрока года

Де Брюйне: Думаю, я довольно близок к Золотому мячу
Новина українською

Бельгийский хавбек "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне поделился мыслями насчет своих перспектив выиграть "Золотой мяч".

"Вероятно, я не слишком далек от награды. Но кто я такой, чтобы решать это? Я просто стараюсь быть лучшей версией себя. Я играл хорошо на протяжении последних нескольких лет. Даже в прошлом сезоне у меня было много травм, но в те времена, когда я был на поле, у меня все было в порядке. В Германии я провел хорошие годы и чувствовал себя счастливым. Я не знаю, кто отвечает за результаты, но думаю, я довольно близок к "Золотому мячу".

В первую очередь футбол – это командная игра. Знаю, что если команда хорошо выступит, а я покажу хорошую игру, получу позитивные отзывы. Последние несколько лет я нахожусь в топ-30 игроков. Это приятно, потому что очень усердно работаешь для этого. Всегда приятно слышать, что ты действительно хорош в том, что делаешь.

Это дает мне мотивацию оставаться на вершине так долго, насколько это возможно, потому что карьера не бесконечна. Думаю, что я стал более разносторонним футболистом, нежели несколько лет назад. У меня было много хороших лет в карьере, но думаю, сейчас я лучше, чем был два или три года назад. Чувствую себя комфортно и доволен тем, как я выступаю", – рассказал Кевин де Брюйне.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Золотой мяч Манчестер Сити (Англия) Кевин Де Брюйне
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sky Sports
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
29.02.2020 в 18:16
Конечно, до золотога м'яча ему ещё далеко, но, то, что он лучший полузащитник в мире на данный момент - это безспорно
Ответить
0
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...