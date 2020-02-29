Де Брюйне: Думаю, я довольно близок к Золотому мячу

Бельгийский хавбек "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне поделился мыслями насчет своих перспектив выиграть "Золотой мяч".

"Вероятно, я не слишком далек от награды. Но кто я такой, чтобы решать это? Я просто стараюсь быть лучшей версией себя. Я играл хорошо на протяжении последних нескольких лет. Даже в прошлом сезоне у меня было много травм, но в те времена, когда я был на поле, у меня все было в порядке. В Германии я провел хорошие годы и чувствовал себя счастливым. Я не знаю, кто отвечает за результаты, но думаю, я довольно близок к "Золотому мячу".

В первую очередь футбол – это командная игра. Знаю, что если команда хорошо выступит, а я покажу хорошую игру, получу позитивные отзывы. Последние несколько лет я нахожусь в топ-30 игроков. Это приятно, потому что очень усердно работаешь для этого. Всегда приятно слышать, что ты действительно хорош в том, что делаешь.

Это дает мне мотивацию оставаться на вершине так долго, насколько это возможно, потому что карьера не бесконечна. Думаю, что я стал более разносторонним футболистом, нежели несколько лет назад. У меня было много хороших лет в карьере, но думаю, сейчас я лучше, чем был два или три года назад. Чувствую себя комфортно и доволен тем, как я выступаю", – рассказал Кевин де Брюйне.