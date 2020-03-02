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Проделки коронавируса: В Швейцарии приостановлен футбольный чемпионат

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Кто знает, что будет дальше

Проделки коронавируса: В Швейцарии приостановлен футбольный чемпионат
UA-Футбол
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Не только чемпионат Италии терпит последствия коронавируса. Был приостановлен национальный футбольный чемпионат в Швейцарии.

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По официальным данным, швейцарская супер лига порядка одного месяца будет "поставлена на паузу". Власти Швейцарии, до 15 марта, ограничили мероприятия, на которых могут собираться более 1500 человек. Базова дата восстановления чемпионата - 23 марта.

Ранее сообщалось, что из-за китайской болячки может быть перенесен Евро-2020.

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В статье: Чемпионат Швейцарии коронавирус
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