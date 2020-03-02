Проделки коронавируса: В Швейцарии приостановлен футбольный чемпионат
Кто знает, что будет дальше
Не только чемпионат Италии терпит последствия коронавируса. Был приостановлен национальный футбольный чемпионат в Швейцарии.
По официальным данным, швейцарская супер лига порядка одного месяца будет "поставлена на паузу". Власти Швейцарии, до 15 марта, ограничили мероприятия, на которых могут собираться более 1500 человек. Базова дата восстановления чемпионата - 23 марта.
⚠ BREAKING NEWS – UPDATE— SwissFootballLeague (@News_SFL) March 2, 2020
Meisterschaft wird wegen Coronavirus weiterhin ausgesetzt. ℹ: https://t.co/KmcdDQrPZa
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Le championnat reste suspendu en raison du coronavirus. ℹ: https://t.co/h64SwRbHxS#SFL #coronavirus pic.twitter.com/tZpC4DK0fH
Ранее сообщалось, что из-за китайской болячки может быть перенесен Евро-2020.