Проделки коронавируса: В Швейцарии приостановлен футбольный чемпионат

Не только чемпионат Италии терпит последствия коронавируса. Был приостановлен национальный футбольный чемпионат в Швейцарии.

По официальным данным, швейцарская супер лига порядка одного месяца будет "поставлена на паузу". Власти Швейцарии, до 15 марта, ограничили мероприятия, на которых могут собираться более 1500 человек. Базова дата восстановления чемпионата - 23 марта.

Ранее сообщалось, что из-за китайской болячки может быть перенесен Евро-2020.