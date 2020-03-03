Финал ЛЕ в Будапеште, удача Кравца и победа Арсенала. Главные новости за 2 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 2 марта

Финал Лиги Европы 2022 примет столица Венгрии

УЕФА утвердил место проведение финалов клубных турниров. Финальный матч Лиги Европы 2022 года состоится в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена". Заключительный поединок Лиги Европы 2022 года станет первым финалом мужского еврокубка в истории Будапешта. Также утвержден город и арена для проведения Суперкубка УЕФА 2022 – им стал "Олимпийский стадион" Хельсинки в Финляндии.

Кравец помог своему клубу одержать очередную победу

Украинский легионер турецкого клуба "Кайсериспор" принял непосредственное участие в победе над "Гезтепе" (1:0). Единственный гол в матче Суперлиги Турции был забит на 70-й. Украинец хлестко пробил, а партнер по команде добил мяч в сетку после сейва вратаря. Еще недавно место в составе Кравца было под большим вопросом, но, похоже, Артем заслужил доверие тренеров.

Арсенал сильнее представителя третьего дивизиона Англии

Первой командой, которая вышла в четвертьфинал Кубка Англии 2019/20, стал лондонский "Арсенал". Подопечные Микеля Артеты обыграли "Портсмут", забив в каждом тайме по голу – 2:0. Достаточно уверенная победа "канониров" на классе, хотя настроение лондонцам подпортила травма Торрейры.

Мартинес может в этом году перейти в Барселону

"Интер" получил первое предложение от каталонцев по трансферу аргентинца, сумма составила 70 миллионов евро. Также, в придачу, в Милан отправятся два игрока "Барселоны" - Семеду и Видаль. Более того, "гранатово-синие" предложат очень щедрый контракт Мартинесу, с зарплатой в 7 миллионов евро в год. Это в трижды увеличит его жалование в Италии.

В Милане все еще очень неспокойно

Златан Ибрагимович и Джанлуиджи Доннарумма могут покинуть итальянский "Милан". Это может произойти в случае, если "россонери" покинут технический директор Паоло Мальдини и директор красно-чёрных Звонимир Бобан. Клиенты агента Райолы в настоящий момент являются кандидатами на переход в другую команду. Подробности будут известны в ближайшее время.

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Азару проведут хирургическую операцию в Далласе через пару дней

Форвард мадридского "Реала" Эден Азар отправится в Соединенные Штаты, где ему предстоит операция. Причина – перелом малоберцовой кости. 29-летний футболист получил травму на 67-й минуте проигранного матча с "Леванте" (1:0) 22 февраля. Это уже второе его повреждение после трехмесячного отсутствия в связи с трещиной в правой лодыжке, эту травму он получил в игре с "Пари Сен-Жермен" в ноябре.