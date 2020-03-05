В УПЛ без сюрпризов, кубковые матчи в Англии, Испании и Германии. Главные новости от 4 марта

UA-Футбол собрал для вас главные новости за среду, 4 марта

Сразу пять матчей состоялось в среду в УПЛ

21-й тур украинской Премьер-лиги не принес неожиданностей (в отличии от 20-го), но получился очень результативным. "Шахтер" разгромил "Днепр-1" (4:1), "Мариуполь" расправился с "Ворсклой" (3:0), а "Александрия" унизила "Карпаты" (4:0). "Заря" и "Десна" добыли более скромные победы. Главной интригой в УПЛ на данный момент является борьба "Колоса" и "Мариуполя" за место в Топ-6. Этот вопрос решится в ближайший уик-энд.

Карлос де Пена в последнем матче Динамо получил повреждение

Игрок "бело-синих" из-за травмы пропустит оба матча "Динамо" с "Александрией". Уругвайский легионер "Динамо", как оказалось, из-за повреждения задней поверхности бедра попал в лазарет киевлян. По предварительной информации де Пена пропустит около десяти дней.

Все матчи Серии А до апреля пройдут при пустых трибунах

Всему виной коронавирус, который бушует в северных областях Италии. Все спортивные события в Италии, сроком до 3-го апреля, пройдут без зрителей. Именно такая информация написана в новом указе правительства страны.

В Кубке Англии определились еще три четвертьфиналиста

"Ман Сити" и "Лестер" минимально со счетом 1:0 обыграли, соответственно, "Шеффилд Уэнсдей" и "Бирмингем". Берегут силы представители АПЛ. А вот "Тоттенхэм" на своем поле опозорился по полной. "Норвич" выгрыз ничью в основное время, а затем в серии пенальти оказался сильнее лондонского гранда под руководством "Специалиста №1".

Реал Сосьедад остановил Мирандес и обеспечил себе финал

Баски смогли завершить сказку "Мирандеса" - 3:1 по сумме двух матчей. "Реал Сосьедад" в восьмой раз в своей истории сыграет в финале Кубка Испании. В среду гол Микеля Оярсабаля с пенальти стал решающим, тут явно сказался уровень баскской команды.

В Кубке Германии состоялись четвертьфинальные поединки

"Айнтрахт" и "Байер" не без проблем, однако обыграли, соответственно, "Вердер" и "Унион", обеспечив себе путевки в полуфинал турнира. Напомним, что ранее "Бавария" и "Саарбрюкен" гарантировали себе дальнейшее участие в Кубке сезона 2019/20.