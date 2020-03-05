В УЕФА планируют создать Летнюю Лигу чемпионов?

УЕФА и американская компания Relevent Sport ведут переговоры по поводу проведения нового крупного клубного турнира уже летом 2021 года. По информации Daily Mail, это произойдет на основе Международного кубка чемпионов, который проводится с 2013 года.

Новое соревнование будет носить название Летняя лига чемпионов. Руководство хочет придать новому турниру официальный статус и соревновательный характер – планируется проведение квалификации, группового раунда и плей-офф. Соглашение будет заключено на 8 лет, матчи будут играть в США, но не исключено, что позже соревнование "переедет" в Азию.

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Проект турнира уже был представлен ряду клубов АПЛ: "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" уже дали предварительное согласие. Также руководство английских команд назвало суммы, которые они хотели бы выручить за участие. Отметим, что компания Relevent Sport является организатором Международного кубка чемпионов.