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В УЕФА планируют создать Летнюю Лигу чемпионов?

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(1 голосов)

В УЕФА планируют создать Летнюю Лигу чемпионов?

В УЕФА планируют создать Летнюю Лигу чемпионов?
Новина українською

УЕФА и американская компания Relevent Sport ведут переговоры по поводу проведения нового крупного клубного турнира уже летом 2021 года. По информации Daily Mail, это произойдет на основе Международного кубка чемпионов, который проводится с 2013 года.

Новое соревнование будет носить название Летняя лига чемпионов. Руководство хочет придать новому турниру официальный статус и соревновательный характер – планируется проведение квалификации, группового раунда и плей-офф. Соглашение будет заключено на 8 лет, матчи будут играть в США, но не исключено, что позже соревнование "переедет" в Азию.

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Проект турнира уже был представлен ряду клубов АПЛ: "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" уже дали предварительное согласие. Также руководство английских команд назвало суммы, которые они хотели бы выручить за участие. Отметим, что компания Relevent Sport является организатором Международного кубка чемпионов.

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В статье: УЕФА Лига чемпионов Международный кубок Чемпионов relevent sport
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Комментарии (2)
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Serega1111 (Киев)
05.03.2020 в 14:45
Инфляция футбола, как зрелища
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trust in LFC1892 (Киев)
05.03.2020 в 13:58
Турнир дублёров, молодёжи и новичков команд. Зато вывеска какая...
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