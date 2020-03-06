Роналдиньо выпустили из-под ареста в Парагвае – он был задержан из-за фальшивых документов

Экс-полузащитник сборной Бразилии и обладатель Золотого мяча Роналдиньо был освобожден из-под ареста в Парагвае, но все равно остается под следствием. Вчера, 5 марта, парагвайский прокурор выписал ордер на арест бразильца, который подозревается во въезде в страну по поддельному паспорту.

Полиция провела обыск в гостиничном номере, где остановился Роналдиньо со своим братом. Адвоката Ронни цитирует Globoesporte.