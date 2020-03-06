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Роналдиньо выпустили из-под ареста в Парагвае – он был задержан из-за фальшивых документов

Общие новости
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Адвокат бразильца не согласен

Роналдиньо выпустили из-под ареста в Парагвае – он был задержан из-за фальшивых документов
Новина українською

Экс-полузащитник сборной Бразилии и обладатель Золотого мяча Роналдиньо был освобожден из-под ареста в Парагвае, но все равно остается под следствием. Вчера, 5 марта, парагвайский прокурор выписал ордер на арест бразильца, который подозревается во въезде в страну по поддельному паспорту.

Полиция провела обыск в гостиничном номере, где остановился Роналдиньо со своим братом. Адвоката Ронни цитирует Globoesporte.

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"Роналдиньо показал представителям полиции свой бразильский паспорт и бразильское удостоверение личности. Если бы он хотел что-то скрыть, то не стал бы такое делать. Роналдиньо и его брат имеют все права и свободы, но сейчас принято решение оставаться в Парагвае в ожидании решения суда. Он в курсе, что ему могут предъявить обвинение, но мой клиент не совершал никаких противозаконных действий".

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В статье: Роналдиньо
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