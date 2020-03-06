В Гвинеи футбольная команда попала в ДТП. Погиб брат полузащитника Ливерпуля
Происшествие произошло 5 марта
В Гвинее произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в котором находилась футбольная команда.
Авария произошла 5 марта. В результате инцидента погибли девять футболистов, а многие из других людей, находившихся в транспортном средстве, получили травмы различной степени тяжести.
Данную информацию подтвердили и в Профессиональной футбольной лиге Гвинеи:
"Министерство спорта, культуры и культурного наследия, а также профессиональная лига и футбольная лига с глубокой болью сообщает спортивному сообществу Гвинеи, Африки и всего мира о жестокой потере девяти футболистов".
Как сообщает Liverpool Echo, среди погибших игроков оказался Альмами Кейта, двоюродный брат полузащитника "Ливерпуля" и сборной Гвинеи Наби Кейта.