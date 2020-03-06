В Гвинеи футбольная команда попала в ДТП. Погиб брат полузащитника Ливерпуля

В Гвинее произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в котором находилась футбольная команда.

Авария произошла 5 марта. В результате инцидента погибли девять футболистов, а многие из других людей, находившихся в транспортном средстве, получили травмы различной степени тяжести.

Данную информацию подтвердили и в Профессиональной футбольной лиге Гвинеи:

"Министерство спорта, культуры и культурного наследия, а также профессиональная лига и футбольная лига с глубокой болью сообщает спортивному сообществу Гвинеи, Африки и всего мира о жестокой потере девяти футболистов".

Как сообщает Liverpool Echo, среди погибших игроков оказался Альмами Кейта, двоюродный брат полузащитника "Ливерпуля" и сборной Гвинеи Наби Кейта.