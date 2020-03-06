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В следующем сезоне УЕФА будет использовать более широкие линии офсайда

Общие новости
(1 голосов)

Об этом рассказал президент УЕФА

В следующем сезоне УЕФА будет использовать более широкие линии офсайда
Новина українською

Президент УЕФА Александр Чеферин сообщил о будущих изменениях в правиле определения офсайдов.

"Один сантиметр — это не офсайд. Потому что смысл правила не в этом. И это не должно быть причиной для вмешательства VAR. Нам необходимы более толстые линии. Сейчас они рисуются субъективно. Один сантиметр может испортить сезон для клуба. Правила игры рукой тоже являются проблемой, но я не знаю, что с этим делать. Есть очень много вопросов, которые мы обсуждаем с судьями", — приводит Sky Sports слова Чеферина.

Также функционер заявил, что официально новые линии для офсайдов будут представлены для использования в Лиге чемпионов и Лиге Европы с сезона-2020/2021. Помимо этого существует вероятность использования этих линий на чемпионате Европы 2020 года.

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В статье: УЕФА
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Комментарии (2)
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ascent (Луксор)
06.03.2020 в 16:47
Давно говорил, что необходимо ввести зону нечувствительности к офсайду, например +-20 см
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0
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Dimka26 (Чернигов)
06.03.2020 в 16:24
Тоже считаю. Сделали бы допустимым оффсайд в районе 5-10 см в пользу атаки. И все было бы прекрасно.
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0
-3

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