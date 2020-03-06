Дани Алвес вызван в сборную Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Тите назвал состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022. В нее вошел и 36-летний защитник "Сан-Паулу" Дани Алвес. На его счету 118 матчей и 8 голов за национальную команду.

Вратари: Вевертон ("Палмейрас"), Эдерсон ("Манчестер Сити", Англия), Иван ("Понте Прета").

Защитники: Дани Алвес ("Сан-Паулу"), Данилу, Алекс Сандру (оба — "Ювентус", Италия), Ренан Лоди ("Атлетико", Испания), Тиагу Силва, Маркиньюс (оба — "ПСЖ", Франция), Эдер Милитау ("Реал", Испания), Фелипе ("Атлетико", Испания).

Полузащитники: Каземиру ("Реал", Испания), Фабинью ("Ливерпуль", Англия), Бруну Гимараэш ("Лион", Франция), Артур ("Барселона", Испания), Эвертон Рибейру ("Фламенго"), Филиппе Коутинью ("Бавария", Германия).

Нападающие: Бруну Энрике ("Фламенго"), Неймар ("ПСЖ", Франция), Эвертон ("Гремиу").

28 марта Бразилия сыграет дома с Боливией, 1 апреля — на выезде с Перу.