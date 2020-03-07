Экс-одноклубник Ибрагимовича: Без него стало лучше, снова чувствуешь свободу и желание играть

Полузащитник "Лос-Анджелес Гэлакси" Себастьян Льетхет рассказал об опыте игры с форвардом Златаном Ибрагимовичем, ныне выступающего за "Милан".

"Безусловно, атмосфера в команде стала лучше. С Ибрагимовичем в команде ты не мог быть свободным. Это очень сильно разочаровывало. Чувствуешь, что хочешь буквально снять бутсы и просто уйти с поля.

Трудно играть против него, но с ним играть еще сложнее", – цитирует Льетхета Goal.