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УЕФА отменил предматчевые рукопожатия перед матчами ЛЧ и ЛЕ из-за коронавируса

Общие новости
(1 голосов)

Дата снятия запрета пока не уточняется

УЕФА отменил предматчевые рукопожатия перед матчами ЛЧ и ЛЕ из-за коронавируса
Новина українською

УЕФА принял решение отменить перед матчами еврокубков рукопожатия.

Союз европейских футбольных ассоциаций объявил сегодня, что футболисты не будут обмениваться рукопожатием со своими оппонентами и судьями в рамках предматчевого протокола на матчах УЕФА до дальнейшего уведомления.

Это правило будет применяться ко всем матчам УЕФА и оно соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения по минимизации потенциальной передачи COVID-19.

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В статье: УЕФА коронавирус
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Источник:
uefa.com
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