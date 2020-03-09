УЕФА отменил предматчевые рукопожатия перед матчами ЛЧ и ЛЕ из-за коронавируса
Дата снятия запрета пока не уточняется
УЕФА принял решение отменить перед матчами еврокубков рукопожатия.
Союз европейских футбольных ассоциаций объявил сегодня, что футболисты не будут обмениваться рукопожатием со своими оппонентами и судьями в рамках предматчевого протокола на матчах УЕФА до дальнейшего уведомления.
Это правило будет применяться ко всем матчам УЕФА и оно соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения по минимизации потенциальной передачи COVID-19.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:uefa.com
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...