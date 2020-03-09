УЕФА отменил предматчевые рукопожатия перед матчами ЛЧ и ЛЕ из-за коронавируса

УЕФА принял решение отменить перед матчами еврокубков рукопожатия.

Союз европейских футбольных ассоциаций объявил сегодня, что футболисты не будут обмениваться рукопожатием со своими оппонентами и судьями в рамках предматчевого протокола на матчах УЕФА до дальнейшего уведомления.

Это правило будет применяться ко всем матчам УЕФА и оно соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения по минимизации потенциальной передачи COVID-19.