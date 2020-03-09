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В матче чемпионата Нигерии умер футболист

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Это случилось из-за столкновения

В матче чемпионата Нигерии умер футболист
Новина українською

Во время матча чемпионата Нигерии между командами "Насарава" и "Катсина Юнайтед" умер футболист.

В одном из эпизодов встречи футболист хозяев Чиеме Мартинс столкнулся с соперником и упал на газон. Его заменили и попытались отвезти в больницу, однако автомобиль скорой помощи, находившийся на стадионе, не завёлся. Везти игрока было решено на машине представителей СМИ, однако позднее он скончался.

Футболистов "Насаравы" оповестили о смерти одноклубника после финального свистка. Узнав о трагедии, они расплакались прямо на поле.

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В статье: чемпионат Нигерии
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