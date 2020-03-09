ФИФА перенесла матчи азиатской квалификации ЧМ-2022 из-за коронавируса
Новые сроки проведения пока неизвестны
ФИФА и Азиатская футбольная конфедерация (АФК) договорились о переносе ближайших отборочных матчей к чемпионату мира 2022 года из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте ФИФА.
Матчи азиатской квалификации ЧМ-2022, которые были запланированы на 23-31 марта и 1-9 июня 2020 года, состоятся в более поздние сроки. О новых датах проведения встреч будет сообщено позднее.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. К настоящему моменту от него скончались более 3,8 тыс. человек. При этом из заразившихся излечились более 60 тыс.
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