УЕФА пока не будет переносить старт Евро-2020 из-за коронавируса
Он состоится 12 июня в Риме
Старт чемпионата Европы 2020 года состоится 12 июня в Риме, об этом сообщила пресс-служба УЕФА одному из кореспондентов "Чемпионата".
"УЕФА поддерживает связь с международными и местными органами власти относительно распространения коронавируса. Необходимости менять что-то в запланированном расписании нет. Данный вопрос находится под постоянным контролем", — отметили в пресс-службе организации.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. В Италии на данный момент зафиксировано более 9 тысяч случаев заражения коронавирусом. Италия стала лидером по смертности от коронавируса.
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