  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

УЕФА пока не будет переносить старт Евро-2020 из-за коронавируса

Общие новости
(1 голосов)

Он состоится 12 июня в Риме

УЕФА пока не будет переносить старт Евро-2020 из-за коронавируса
Новина українською

Старт чемпионата Европы 2020 года состоится 12 июня в Риме, об этом сообщила пресс-служба УЕФА одному из кореспондентов "Чемпионата".

"УЕФА поддерживает связь с международными и местными органами власти относительно распространения коронавируса. Необходимости менять что-то в запланированном расписании нет. Данный вопрос находится под постоянным контролем", — отметили в пресс-службе организации.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. В Италии на данный момент зафиксировано более 9 тысяч случаев заражения коронавирусом. Италия стала лидером по смертности от коронавируса.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УЕФА коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...