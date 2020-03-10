УЕФА пока не будет переносить старт Евро-2020 из-за коронавируса

Старт чемпионата Европы 2020 года состоится 12 июня в Риме, об этом сообщила пресс-служба УЕФА одному из кореспондентов "Чемпионата".

"УЕФА поддерживает связь с международными и местными органами власти относительно распространения коронавируса. Необходимости менять что-то в запланированном расписании нет. Данный вопрос находится под постоянным контролем", — отметили в пресс-службе организации.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. В Италии на данный момент зафиксировано более 9 тысяч случаев заражения коронавирусом. Италия стала лидером по смертности от коронавируса.