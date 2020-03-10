Футбол и коронавирус: какие матчи перенесены или будут сыграны без зрителей

Распространение вируса COVID-19 в Европе оказало большое воздействие на европейский футбол. Ниже перечислены все матчи еврокубков и европейских чемпионатов, которые были перенесены или будут сыграны без зрителей в качестве меры предосторожности.

Без зрителей

Лига чемпионов

“Валенсия” – “Аталанта” (10 марта)

“Пари Сен-Жермен” – “Боруссия” Дортмунд (11 марта)

“Ювентус” – “Лион” (17 марта)

“Барселона” – “Наполи” (18 марта)

“Бавария” – “Челси” (18 марта)

Лига Европы

“Интер” – “Хетафе” (12 марта)

“Вольфсбург” – “Шахтер” (12 марта)

“ЛАСК” – “Манчестер Юнайтед” (12 марта)

“Севилья” – “Рома” (12 марта)

“Олимпиакос” – “Вулверхэмптон” (12 марта). *Матч может быть перенесен после того, как у владельца “Олимпиакоса” был обнаружен коронавирус.

“Хетафе” – "Интер" (19 марта)

“Рома” – “Севилья” (19 марта)

Матч “Базель” – “Айнтрахт” (19 марта) состоится за пределами Швейцарии.

Чемпионат Испании

“Эйбар” – “Реал Сосьедад” (10 марта) и все матчи 28-го тура (13-15 марта) и 29-го тура (20-22 марта) будут сыграны без зрителей.

Чемпионат Германии

“Боруссия” Менхенгладбах – “Кельн” (11 марта)

“Кельн” – “Майнц” (14 марта)

“Боруссия” Дортмунд – “Шальке” (15 марта)

“Вердер” Бремен – “Байер” Леверкузен (16 марта)

“Фрайбург” – “Вердер” Бремен (21 марта). *Не больше 1000 зрителей

“Бавария” – “Айнтрахт” Франкфурт (22 марта)

“Бавария” – “Фортуна” Дюссельдорф (11 апреля)

Чемпионат Франции

Все матчи Лиги 1 до 15 апреля будут сыграны без зрителей или с лимитом 1000 зрителей.

Английская Премьер-лига пока не предпринимает активных действий.

До дальнейшего уведомления без зрителей будут проводиться матчи чемпионатов Португалии, Румынии и Польши. В чемпионатах Греции и Болгарии при пустых трибунах состоятся матчи двух ближайших туров.

Без зрителей состоится и поединок плей-офф Евро-2020 между Словакией и Северной Ирландией (26 марта), без поддержки болельщиков проведет свои товарищеские матчи сборная Польши (c Финляндией 27 марта и с Украиной 31 марта)

Приостановлены

Все спортивные мероприятия в Италии, в том числе и матчи Серии А, приостановлены до 3 апреля. Также до 23 марта приостановлен чемпионат Швейцарии, не будет до 4 апреля и матчей чемпионата Австрии.