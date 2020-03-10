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Футбол и коронавирус: какие матчи перенесены или будут сыграны без зрителей

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Еврокубки, топ-5 лиги и другие чемпионаты

Футбол и коронавирус: какие матчи перенесены или будут сыграны без зрителей
UA-Футбол
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Распространение вируса COVID-19 в Европе оказало большое воздействие на европейский футбол. Ниже перечислены все матчи еврокубков и европейских чемпионатов, которые были перенесены или будут сыграны без зрителей в качестве меры предосторожности.

Без зрителей

Лига чемпионов

  • “Валенсия” – “Аталанта” (10 марта)
  • “Пари Сен-Жермен” – “Боруссия” Дортмунд (11 марта)
  • “Ювентус” – “Лион” (17 марта)
  • “Барселона” – “Наполи” (18 марта)
  • “Бавария” – “Челси” (18 марта)

Лига Европы

  • “Интер” – “Хетафе” (12 марта)
  • “Вольфсбург” – “Шахтер” (12 марта)
  • “ЛАСК” – “Манчестер Юнайтед” (12 марта)
  • “Севилья” – “Рома” (12 марта)
  • “Олимпиакос” – “Вулверхэмптон” (12 марта). *Матч может быть перенесен после того, как у владельца “Олимпиакоса” был обнаружен коронавирус.
  • “Хетафе” – "Интер" (19 марта)
  • “Рома” – “Севилья” (19 марта)
  • Матч “Базель” – “Айнтрахт” (19 марта) состоится за пределами Швейцарии.

Чемпионат Испании

  • “Эйбар” – “Реал Сосьедад” (10 марта) и все матчи 28-го тура (13-15 марта) и 29-го тура (20-22 марта) будут сыграны без зрителей.

Чемпионат Германии

  • “Боруссия” Менхенгладбах – “Кельн” (11 марта)
  • “Кельн” – “Майнц” (14 марта)
  • “Боруссия” Дортмунд – “Шальке” (15 марта)
  • “Вердер” Бремен – “Байер” Леверкузен (16 марта)
  • “Фрайбург” – “Вердер” Бремен (21 марта). *Не больше 1000 зрителей
  • “Бавария” – “Айнтрахт” Франкфурт (22 марта)
  • “Бавария” – “Фортуна” Дюссельдорф (11 апреля)

Чемпионат Франции

  • Все матчи Лиги 1 до 15 апреля будут сыграны без зрителей или с лимитом 1000 зрителей.

Английская Премьер-лига пока не предпринимает активных действий.

До дальнейшего уведомления без зрителей будут проводиться матчи чемпионатов Португалии, Румынии и Польши. В чемпионатах Греции и Болгарии при пустых трибунах состоятся матчи двух ближайших туров.

Без зрителей состоится и поединок плей-офф Евро-2020 между Словакией и Северной Ирландией (26 марта), без поддержки болельщиков проведет свои товарищеские матчи сборная Польши (c Финляндией 27 марта и с Украиной 31 марта)

Приостановлены

Все спортивные мероприятия в Италии, в том числе и матчи Серии А, приостановлены до 3 апреля. Также до 23 марта приостановлен чемпионат Швейцарии, не будет до 4 апреля и матчей чемпионата Австрии.

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В статье: Лига чемпионов Лига Европы Бундеслига Серия А Примера Лига 1 АПЛ Ла Лига коронавирус
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