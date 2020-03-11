Команда из Уханя два месяца живёт в Испании. Соперники отказывались играть и пока без шансов возвращения домой

Правительство Италии в начале недели наложило бан на все спортивные мероприятия в стране. В ближайший месяц на Аппенинском полуострове внутренние турниры проходить не будут, а командам не остаётся ничего кроме как тренироваться и проводить двусторонки.

Первым в подобный режим вошёл китайский футбол: пятнадцать из шестнадцати клубов местной Суперлиги уже больше месяца на учебно-тренировочных сборах за границей и не проводят никаких матчей. Планировалось, что сезон в стране начнётся 22 февраля, однако с тех пор только две команды провели официальные игры: “Бейджинг Гоань” и “Шанхай СИПГ” сыграли по одному поединку в азиатской Лиге чемпионов. Первый из них в поединке второго тура групповой стадии турнира переиграл в Таиланде местный клуб “Чианграй Юнайтед” (1:0), а второй свою единственную игру провёл даже в родных стенах. Встреча без зрителей не помешала шанхайцам разгромить другой таиландский клуб - “Бурирам Юнайтед” - 3:0 и также пробиться в групповую стадию местной ЛЧ.

Однако дальше пока туман.



Домашний стадион "Ухань Чжоэр" Wuhan Five Rings Sports Center

В группах азиатской ЛЧ примут участие четыре китайских команды: “Шанхай Шеньхуа”, “Гуанчжоу Эвергранд”, “Бейджинг Гуань” и “Шанхай СИПГ”. Их игры перенесены как минимум до начала апреля, а дальше будет видно. Однако никто не даст гарантии, что весь квартет продолжит участие в турнире.

Также в подвешенном состоянии и национальная сборная. Сейчас она должна была проводить сбор в Дубаи под руководством нового тренера Ли Те и готовиться к старту в отборе к Чемпионату мира 2020. Ассоциация футбола даже договорилась с Таиландом, что на его земле состоится поединок квалификации против Мальдив. Принимающая сторона выставила китайцам свои требования: играть без зрителей и даже без журналистов на трибунах, а прибыть в страну вся делегация должна одной группой - остальных в Таиланд не пустят. Однако и азиатский отбор к ЧМ также перенесли, поэтому нынешний сбор больше ознакомительный между новым тренерским штабом и футболистами.

Игроки в ближайшее время вернутся в свои клубы, которые разбросаны в буквальном смысле по свету. Например, в одной гостинице с национальной сборной в Дубаи находятся сразу две китайских команды, в Южной Корее ведёт подготовку к возможному возобновлению сезона “Бейджинг", остальные тренируются в Таиланде, Японии и других странах

Одна из самых драматичных историй происходит сейчас вокруг клуба “Ухань Чжоэр”, ведь именно в Ухане началась эпидемия коронавируса, которой человечество пока никак не может дать отпор.

Клуб был основан только в 2009 году. Сам Дэвид Бекхэм в роли посла китайской Суперлиги в середине прошлого десятилетия несколько раз приезжал в Ухань, посещая местную футбольную Академию вне поля, а на скользком газоне местной тренировочной базы лихо навернулся на глазах у СМИ.



Бекхэм в Ухане

Но приезд звезды не стал для клуба катализатором прогресса. После нескольких сезонов в Суперлиге команда на время вылетела из местного элитного дивизиона и только в 2018 году туда вернулась, с запасом выиграв Первую лигу. Вернулась для того, чтобы показать лучший результат в своей истории: сходу завершить сезон-2019 на шестой строчке среди шестнадцати участников.

И в тот момент, когда клуб готовился ко второму подряд чемпионату в Суперлиге а также, возможно, попытке улучшить предыдущий показатель, на "Чжоэр" свалились одни из самых тяжёлых испытаний в истории.

Во-первых, зимой клубу пришлось найти нового главного тренера, пригласив на должность Хосе Гонсалеса вместо Ли Те, который после впечатляющего рывка с “Девятиглавой птицей” из Первой лиги на шестую строчку Суперлиги перебрался в национальную сборную. Во-вторых, не без приключений начался выездной сбор в Малаге. Паника местных жителей по поводу приезда команды из Уханя была схожей с происходившим вокруг Новых Санжар. Но после дополнительных тестов власть выступила с публичным объявлением, успокоив жителей, что больных коронавирусом в делегации нет.

Впрочем, успокоить удалось не всех. Уже по ходу сборов российский “Краснодар” и гибралтарская “Европа” побоялись выходить на поле против “Чжоэра” и отменили свои спарринги с китайским клубом. Хоть самая печальная новость, связанная с болезнью, - от коронавируса в Китае умерла бабушка одного из футболистов, это не помогло убедить соперников, что члены команды находятся под постоянным медицинским контролем, а исследования дают отрицательный результат.

Параллельно случилась консервация Уханя .из-за которой клуб вынужден ожидать хороших новостей на другой части евразийского материка. Испания - неплохой вариант, скажете вы. Но нужно не забывать, что с делегацией никто не идёт на контакт, все находятся в десяти тысячах километрах от родного дома, а друзей, жён, родителей и детей видят в лучшем случае только по видеосвязи.

“Страх перед неизвестным есть всегда. Слово “Ухань” пугает многих автоматически. Игроки отсутствуют дома уже два месяца и не праздновали в кругу семьи китайский Новый год. При общении со своими близкими каждый день они видят, что те буквально заперты у себя дома и не могут жить нормальной жизнью, - признался в интервью Associated Press наставник команды Хосе Гонсалес. - Я продолжаю учиться у своих игроков тому, как они справляются с этой ситуацией. Это заставляет задуматься о границе человеческих возможностей и профессионализме”.

Чтобы хоть как-то подбодрить китайскую делегацию, Ла Лига встретилась с командой, а затем совместно с “Реалом” пригласила на Эль-Классико, которое было сыграно в начале марта, с экскурсией по “Сантьяго Бернабеу”.



"Ухань Чжоэр" в Испании

По предварительным данным, команда вернётся в Китай не ранее конца марта.

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В Ухане есть ещё одна команда, которая выступает на третьем уровне местного футбола.

“Ухань Три Таунс” был создан только в 2017 году и в своей стратегии сделал ставку на местную молодёжь, разбавив её ветеранами. В академии клуба тренируются порядка 600 детей, успев уже подготовить несколько игроков для юниорских сборных страны. Дебютный сезон-2018 в профессиональном футболе клуб завершил на одиннадцатом месте в общей таблице. В январе этого года ассоциация футбола предложила “Три Таунс” подать на документы для аттестации в местную Первую лигу. Однако из-за коронавируса этого вопрос завис в воздухе.

В январе в планах у “Ухань Три Таунс” было проведение сбора в Хайкоу, а затем подготовка в Испании. Между двумя сборами наставники распустили игроков, как позже оказалось, на неопределённый срок.

Пока команда тренировалась в Ухане, она могла отслеживать новости только через СМИ. “Однако, когда мы вернулись в свой город, то чувствовалось, что ситуация стала более серьёзной, чем мы ожидали”, - сказал в интервью sina.com.cn лидер команды Ю Чен.

Испанский сбор пришлось отменить, а коллектив в полном составе не собрался до сих пор: во время мини-отпуска Ухань закрыли, разделив команду. Двенадцать местных игроков сейчас находятся в черте города, а остальные - разбросаны по всей стране. Испанские тренеры клуба по физподготовке составляют планы тренировок, которые футболисты выполняют в домашних условиях.

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“Игроки из Уханя были проинформированы не выходить на улицу и изолировать себя. Затем футболисты должны были активно сотрудничать с политикой уведомления правительства, чтобы уменьшить количество появлений на улице и не появляться в местах с большим количеством людей”, - отметил Ю Чен.

О планах пока неизвестно ничего: когда начнётся новый сбор, когда начнётся сезон, какой календарь или хотя бы кто в соперниках.

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Китайский футбол уже прошёл этап финансового вливания. По информации china.org.cn, среднестатистический годовой убыток клуба второго-третьего уровня китайского футбола составлял около 72 млн грн (вам не показалось, это реальные цифры).

Но сейчас местный футбол старается жить скромнее. Как пример: китайская ассоциация отказала в выдаче лицензии сразу девяти клубам из трёх профессиональных лиг на новый сезон из-за долгов по зарплате за 2019 год. Однако коронавирус, который стал причиной и крупного экономического кризиса в стране, в ближайшей перспективе может вынудить ещё туже затянуть пояса местному футболу: многие компании, которые спонсировали футбольные клубы, сейчас терпят огромные убытки, поэтому футбол для них однозначно не на первом месте.