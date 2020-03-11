ФИФА перенесла конгресс из-за коронавируса
Он состоится 18 сентября
ФИФА перенесла конгресс, который должен был пройти в 2020 году в столице Эфиопии Аддис-Абебе, информирует официальный сайт организации.
Теперь из-за распространения коронавируса он пройдет не 5 июня, а 18 сентября.
Кроме того, заседание совета ФИФА, запланированное ранее на 20 марта, также перенесено. Точной даты пока нет. Ориентировочно он пройдет в июне-июле в Цюрихе.
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