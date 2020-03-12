УЕФА выступил с заявлением о ситуации с коронавирусом

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал заявление о ситуации с возможным переносом матчей еврокубков и Евро-2020.

“В связи с распространением вируса COVID-19 в Европе и изменением оценки всемирной организации охраны здоровья (ВОЗ формально объявил о пандемии вируса - прим.ред.), УЕФА сегодня пригласил всех 55 членов организации, а также представителей ассоциации европейских клубов, европейских чемпионатов и представителя FIFPro принять участие в видеоконференции 17 марта, чтобы обсудить реакцию европейского футбола на распространения вируса. Будут обсуждаться вопросы касаемо всех внутренних и европейских соревнований, в том числе и Евро-2020”.

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Ранее испанская Ла Лига объявила о приостановлении чемпионата. Также отменены игры Серии А, в Германии и Франции предстоящие матчи будут сыграны при пустых трибунах.