"Лучший в мире". Водитель автобуса в Португалии объявил туристам важное правило, связанное с Роналду

Водитель автобуса в Португалии встретил группу туристов и начал инструктаж с важного правила, которого им стоит придерживаться на родине Криштиану Роналду. Мужчина сначала максимально привлек внимание пассажиров, а затем проявил чувство юмора.

"Вы должны уважать этот закон, если хотите выжить в Португалии, поверьте мне. Если вы со мной не согласны, то есть две двери, справа от вас. Закон очень простой: Криштиану Роналду – лучший футболист в мире! Вы согласны со мной? Всем большое спасибо, хорошего путешествия".