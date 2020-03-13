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"Лучший в мире". Водитель автобуса в Португалии объявил туристам важное правило, связанное с Роналду

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Фанаты Месси не смогли бы проехаться с ним

"Лучший в мире". Водитель автобуса в Португалии объявил туристам важное правило, связанное с Роналду
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Водитель автобуса в Португалии встретил группу туристов и начал инструктаж с важного правила, которого им стоит придерживаться на родине Криштиану Роналду. Мужчина сначала максимально привлек внимание пассажиров, а затем проявил чувство юмора.

"Вы должны уважать этот закон, если хотите выжить в Португалии, поверьте мне. Если вы со мной не согласны, то есть две двери, справа от вас. Закон очень простой: Криштиану Роналду – лучший футболист в мире! Вы согласны со мной? Всем большое спасибо, хорошего путешествия".

Напомним, "Ювентус" отправлен на карантин – Роналду остался на Мадейре.

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В статье: Криштиану Роналду
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