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Роналдиньо выиграл футбольный турнир в парагвайской тюрьме

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5+6 результативных действий в решающем поединке

Роналдиньо выиграл футбольный турнир в парагвайской тюрьме
Новина українською

Обладатель Золотого мяча-2005 Роналдиньо выиграл турнир по футболу в парагвайской тюрьме.

Напомним, Роналдиньо и его брата задержали в Парагвае с поддельными парагвайскими паспортами.

В финальном поединке бразилец отметился 5 голами и 6 ассистами, принеся своей команде победу со счетом 11:2. Триумфаторам достался солидный приз в виде 16-килограммового поросёнка.

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В статье: Роналдиньо
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