Роналдиньо выиграл футбольный турнир в парагвайской тюрьме

Обладатель Золотого мяча-2005 Роналдиньо выиграл турнир по футболу в парагвайской тюрьме.

Напомним, Роналдиньо и его брата задержали в Парагвае с поддельными парагвайскими паспортами.

В финальном поединке бразилец отметился 5 голами и 6 ассистами, принеся своей команде победу со счетом 11:2. Триумфаторам достался солидный приз в виде 16-килограммового поросёнка.