Роналдиньо выиграл футбольный турнир в парагвайской тюрьме
5+6 результативных действий в решающем поединке
Обладатель Золотого мяча-2005 Роналдиньо выиграл турнир по футболу в парагвайской тюрьме.
Напомним, Роналдиньо и его брата задержали в Парагвае с поддельными парагвайскими паспортами.
В финальном поединке бразилец отметился 5 голами и 6 ассистами, принеся своей команде победу со счетом 11:2. Триумфаторам достался солидный приз в виде 16-килограммового поросёнка.
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