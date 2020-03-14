Лео Месси: Хочу всем людям, которые ведут борьбу с коронавирусом, пожелать мужества

Форвард "Барселоны" Лионель Месси высказался насчет пандемии коронавируса в своем инстаграме.

"Тяжелые дни наступили для всех. Мы все переживаем о том, что происходит, и хотим помочь тем, кто пострадал больше всего – либо из-за того, что это коснулось их или их близких, либо из-за того, что они борются с проблемой в первых рядах в больницах и оздоровительных центрах. Хочу всем этим людям пожелать мужества.

Здоровье должно быть превыше всего. Для всех нас это особенный момент, и вы должны следовать инструкциям властей и здравоохранительных органов. Только так мы можем эффективно бороться с проблемой.

Сейчас нужно отнестись к этому ответственно, находиться дома, наслаждаться проведенным временем с близкими, чего не всегда можешь себе позволить. Всех обнимаю и надеюсь, что мы сможем преодолеть сложившуюся ситуацию как можно скорее", – поделился Лео Месси в своем профиле инстаграма.