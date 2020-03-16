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Александр Глеб неоднозначно повесил бутсы на гвоздь

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Известный белорус играл за "Арсенал" и "Барселону", но может вернуться в большой спорт

Александр Глеб неоднозначно повесил бутсы на гвоздь
Новина українською

В студию белорусской аналитической программы был приглашен футболист Александр Глеб. Игроку задали вопрос о завершении профессиональной карьеры. Цитирует Глеба Прессбол.

"Я долго об этом думал, советовался с семьей и друзьями. И возраст уже такой… Вроде могу еще в футбол играть и приносить пользу. Но, сам подумай: двое маленьких детей, а эти постоянные сборы, заезды на базу – все это много отнимает у меня время от их лучшего периода, который они могут провести с отцом. Но, в любом случае – что теряю? Сейчас сказал, что завершил карьеру, потом можно сказать, что возобновил".

38-летний Александр сыграл 80 матчей за национальную сборную Беларуси (6 голов), выступал за минское "Динамо", "БАТЭ", "Штутгарт", "Арсенал", "Барселону", "Бирмингем", "Вольфсбург", "Коньяспор", "Генчлербирлиги" и другие команды.

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В статье: Александр Глеб
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Источник:
Прессбол

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