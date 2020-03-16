AS: УЕФА признает чемпионами своих стран нынешних лидеров, если турниры не будут продолжены
Многим подобным вариант не понравится
Уже завтра состоится заседание УЕФА, на котором будут решаться вопросы, которые касаются продолжения текущих турниров в условиях пандемии коронавируса.
Как сообщает AS, будет предложен вариант объявления текущих лидеров чемпионами своих стран, в случае если турниры так и не будут продолжены. Подобным путем будут определенны также участники еврокубков.
Однако, в случае переноса Евро-2020 на один сезон, подобный вариант событий не будет задействован, а чемпионаты будут доиграны летом этого года. Отметим, что подобный прецедент уже имел место быть, когда из-за войны в Югославии, тамошним чемпионом заранее был признан "Партизан".
Для справки, на данный момент в чемпионате Украины на первом месте идет "Шахтер", в АПЛ лидирует "Ливерпуль", в Бундеслиге - "Бавария", в Серии А - "Ювентус", а в Ла Лиге - "Барселона".