AS: УЕФА признает чемпионами своих стран нынешних лидеров, если турниры не будут продолжены

Уже завтра состоится заседание УЕФА, на котором будут решаться вопросы, которые касаются продолжения текущих турниров в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщает AS, будет предложен вариант объявления текущих лидеров чемпионами своих стран, в случае если турниры так и не будут продолжены. Подобным путем будут определенны также участники еврокубков.

Однако, в случае переноса Евро-2020 на один сезон, подобный вариант событий не будет задействован, а чемпионаты будут доиграны летом этого года. Отметим, что подобный прецедент уже имел место быть, когда из-за войны в Югославии, тамошним чемпионом заранее был признан "Партизан".

Для справки, на данный момент в чемпионате Украины на первом месте идет "Шахтер", в АПЛ лидирует "Ливерпуль", в Бундеслиге - "Бавария", в Серии А - "Ювентус", а в Ла Лиге - "Барселона".