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AS: УЕФА признает чемпионами своих стран нынешних лидеров, если турниры не будут продолжены

Общие новости
(1 голосов)

Многим подобным вариант не понравится

AS: УЕФА признает чемпионами своих стран нынешних лидеров, если турниры не будут продолжены
UA-Футбол
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Уже завтра состоится заседание УЕФА, на котором будут решаться вопросы, которые касаются продолжения текущих турниров в условиях пандемии коронавируса.

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Как сообщает AS, будет предложен вариант объявления текущих лидеров чемпионами своих стран, в случае если турниры так и не будут продолжены. Подобным путем будут определенны также участники еврокубков.

Однако, в случае переноса Евро-2020 на один сезон, подобный вариант событий не будет задействован, а чемпионаты будут доиграны летом этого года. Отметим, что подобный прецедент уже имел место быть, когда из-за войны в Югославии, тамошним чемпионом заранее был признан "Партизан".

Для справки, на данный момент в чемпионате Украины на первом месте идет "Шахтер", в АПЛ лидирует "Ливерпуль", в Бундеслиге - "Бавария", в Серии А - "Ювентус", а в Ла Лиге - "Барселона".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ювентус (Турин) Барселона Шахтер (Донецк) Ливерпуль коронавирус
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Комментарии (5)
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hromik1973 (тернополь)
16.03.2020 в 19:36
А в нищих лігах як???
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
16.03.2020 в 18:31
Ливерпуль без вопросов , остальное не очень справедливо...везде разница в 2 очка
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Dimka26 (Чернигов)
16.03.2020 в 18:47
я бы еще ПСЖ отнес. У них там нет конкурентов на этот сезон.
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Инспектор ( )
16.03.2020 в 18:59
По ПСЖ- да
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
16.03.2020 в 19:00
Чемпионат имени ПСЖ я в учёт не брал )
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