Китай идет на поправку: Местный чемпионат может начаться уже в середине апреля

Чемпионат Китая может начаться уже 18-го апреля. Об этом передает Daily Mail.

Старт местного сезона был назначен на 22-е февраля, однако из-за серьезной вспышки коронавируса, его перенесли на неопределенный срок.

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Сейчас же ситуация в стране нормализовалась. Если взять статистику, то более 85% заразившихся коронавирусом уже выздоровели. Это позволяет рассматривать скорейшее начало футбольного сезона.

Отметим, что в Европе ситуация противополжная. Крайне вероятно, что Евро-2020 будет перенесен на один год.