Китай идет на поправку: Местный чемпионат может начаться уже в середине апреля
А ведь раньше там была всеобщая паника
Чемпионат Китая может начаться уже 18-го апреля. Об этом передает Daily Mail.
Старт местного сезона был назначен на 22-е февраля, однако из-за серьезной вспышки коронавируса, его перенесли на неопределенный срок.
Сейчас же ситуация в стране нормализовалась. Если взять статистику, то более 85% заразившихся коронавирусом уже выздоровели. Это позволяет рассматривать скорейшее начало футбольного сезона.
Отметим, что в Европе ситуация противополжная. Крайне вероятно, что Евро-2020 будет перенесен на один год.
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