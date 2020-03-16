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Китай идет на поправку: Местный чемпионат может начаться уже в середине апреля

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А ведь раньше там была всеобщая паника

Китай идет на поправку: Местный чемпионат может начаться уже в середине апреля
UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Китая может начаться уже 18-го апреля. Об этом передает Daily Mail.

Старт местного сезона был назначен на 22-е февраля, однако из-за серьезной вспышки коронавируса, его перенесли на неопределенный срок.

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Сейчас же ситуация в стране нормализовалась. Если взять статистику, то более 85% заразившихся коронавирусом уже выздоровели. Это позволяет рассматривать скорейшее начало футбольного сезона.

Отметим, что в Европе ситуация противополжная. Крайне вероятно, что Евро-2020 будет перенесен на один год.

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В статье: Китай коронавирус
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