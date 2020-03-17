Без матчей с Польшей и Францией, карантин в Бундеслиге, Евро-2020 в Турции? Главные новости от 16 марта

UA-Футбол подготовил для вас все основные новости за понедельник, 16 марта

Европейский Союз обещает ввести 30-дневный запрет на въезд на территорию альянса

В марте – 27-го и 31-го числа - сборная Украины планировала сыграть выездные товарищеские матчи против Франции и Польши. Но в связи с распространением коронавируса эти поединки команды Андрея Шевченко под большим вопросом. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что под действие ограничения подпадают поездки в ЕС без крайне необходимой причины.

Бундеслига на карантине до 2 апреля

Руководство Немецкой футбольной лиги объявило о приостановке чемпионата Германии до 2 апреля из-за эпидемии коронавируса. Ранее лига перенесла матчи 26-го тура первой и второй Бундеслиги. "Всё, что вчера казалось безопасным и обычным, больше таковым не является. Мы не знаем, что нас ждёт дальше. Борьба с коронавирусом сейчас в приоритете", - сказал Гендиректор Немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиан Зайферт.

Турция предложила свою кандидатуру для проведения Евро-2020

Сейчас в Турции официально зафиксировано лишь 9 случаев заражения коронавирусом. У президента Турции Реджепа Эрдогана хорошие отношения с президентом УЕФА Александером Чеферином. Но, по данным испанского источника AS, вероятность проведения турнира в Турции крайне низка. Малое количество выявленных случаев заражения вирусом не значит, что их не может быть больше (а может, не все случаи выявлены). Уровень медицинского обслуживания в Турции далеко не самый качественный в Европе.

Лидеры станут чемпионами?

Сегодня состоится заседание УЕФА, на котором будут решаться вопросы, которые касаются продолжения текущих турниров в Европе. Рассматривается вариант объявления текущих лидеров чемпионами своих стран. Это в случае если турниры так и не будут продолжены. Подобным путем будут определенны также участники еврокубков.

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас уверен, что не стоит доигрывать сезон

"На выходных я общался с европейскими организациями и президентами испанских клубов по телефону, ведь нам необходимо контактировать в преддверии очень важной недели. Сейчас все идет к тому, что мы завершим сезон и не будем его доигрывать", - сказал Тебас.

Мудрик попал в сферу интересов двух клубов итальянской Серии А

Живем не только с мыслями о новом малоизученном вирусе. Думаем и о трансферах: 19-летний хавбек "Шахтера" находится на карандаше "Ромы" и "Аталанты". И хоть Михаил не является приоритетом для каждой из команд, но в случае соответствия запроса и цены итальянские клубы будут готовы обсудить возможный трансфер перспективного игрока этим летом.

Защитника Марка Кукурелью может выкупить Барселона

21-летний игрок находился в "Хетафе" на правах аренды. Каталонский клуб получит за футболиста оборонительного плана 6 миллионов евро. "Барса" также получит право на получение 40 процентов от суммы следующей продажи игрока.