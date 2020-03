Мексика держалась как могла. О последнем большом чемпионате, приостановленном из-за вируса

Из действительно мощных футбольных держав под натиском коронавируса дольше продержались представители Латинской Америки. Можно считать, что Мексика дольше, потому что в Бразилии и Аргентине по сей день играют, но там чемпионаты штатов и кубок Суперлиги. Турниры важные и весомые, но официально не классические чемпионаты. В Мексике же уже приостановили первенство. Чем не повод вспомнить об этом турнире. Многие называют его вторым после бразильского первенства в обеих Америках.

В самой Мексике пока ни одной жертвы коронавируса нет, заболели более 50 человек, есть те, что выздоровели. Однако страна с огромным населением в окружении соседей, у которых уже есть проблемы с этой пандемией. В Гватемале один умерший, в США же ситуация весьма непростая и там остановили весь спорт. Поэтому Мексика пошла тем же путем.

Как бы оно ни было, это чемпионат с прекрасным медийным резонансом и хорошей посещаемостью. Правда, схема проведения соревнований достаточно специфична. Чемпионат де-факто являются двумя отдельными частями. В каждой из них есть регулярный чемпионат в один круг и чемпионский плей-офф. Также есть суммарная таблица этих двух получемпионатов, есть и суммарная таблица последних шести получемпионатов для определения неудачника, который вылетит.

Да, эти ребята любят сложные схемы.

Арена "Сантос Лагуны" - победителя регулярного чемпионата Апертуры

С сезоном 2019/2020 у мексиканцев случилось следующее - первая половина проведена полностью. Есть лучшая команда регулярного турнира, есть победитель плей-офф. Во второй половине сыграли 10 туров из 17-ти регулярки. Остановка, конечно же очень неприятный шаг, однако сезон в любом случае будет иметь логический вид. Есть три сценария. Худший - это вариант, когда больше уже не сыграют. Тогда результаты первой части будут окончательными. Возможно, удастся доиграть еще семь туров и выявить победителя следующим образом. Самый оптимистичный прогноз это завершение регулярного чемпионата и плей-офф, но из одного матча в каждом противостоянии на поле команды, которая выше соперника после 17-туров.

Теперь о самом чемпионате. Первую регулярную часть выиграл клуб "Сантос Лагуна", опередив на 10 очков восьмую команду "Монтеррей". Однако этот самый "Монтеррей" победил в плей-офф.

Ярким вышел финальный поединок. Сначала 2:1 победил "Монтеррей". Затем так же торжествовала "Америка". А вот в серии пенальти верх взял первый.

Финал Апертуры, ответный матч

Команда там опытная и держится на аргентинской диаспоре. Главный тренер Антонио "Эль Турко" Моамед большой футбольный путешественник, в Мексике возглавлял восемь клубов, с успехом возил тот же "Монтеррей" на клубный чемпионат мира. Из пяти аргентинских игроков Марсело Баровера, Леонель Ваньон, Рохелио Фунес Мори, Максимиллиан Месса и Николас Санчес только последний не выступал за сборную своей страны. Хотя в том чемпионстве есть и другой аргентинский след, решающий промах Гвидо Родригеса из "Америка".

Как ирония судьбы отмечу, что в остановленной половинке чемпионата чемпион "Монтеррей" занимает последнее место без единой победы.

Ну и напоследок о тех, кто формирует лицо мексиканской лиги. В первую очередь стоит упомянуть французского форварда Андре-Пьер Жиньяка. Бомбардир, пришедший из топ-лиги уже сам по себе явление. Также отметим его производительность на поле и факт огромного авторитета французского футбола. Удивляет, что нападающий невероятно легко прижился в мексиканских реалиях. Ему настолько комфортно в здешней лиге, что предложение от аргентинского монстра "Бока Джуниорс" не вдохновило изменить один темпераментный чемпионат на другой.

André Pierre Gignac in the form of his life at 34 for Tigres - what a stunning goal.



His form in Liga MX this season: 25 games, 17 goals, 3 assists. pic.twitter.com/Wy15xfzkyk