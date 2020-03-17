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ФИФА может перенести летнее трансферное окно в связи с коронавирусом

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Пока только слухи

ФИФА может перенести летнее трансферное окно в связи с коронавирусом
Новина українською

Международная федерация футбола (ФИФА) планирует перенести начало и закрытие летнего трансферного окна в связи с приостановкой большинства национальных чемпионатов из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает The Sun.

Ожидается, что в Европе клубный сезон будет завершен в конце июня, но не исключено, что матчи будут проводиться и в первой половине июля. Таким образом, в некоторых странах летнее трансферное окно может открыться ещё до окончания кампании.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 7 тыс. человек.

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В статье: ФИФА коронавирус
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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.03.2020 в 16:42
Статистика по Испании. По состоянию на час назад. Мадрид - 4871 инфекция, 355 смертей, Каталония - 1394 инфекции, 18 смертей, Страна Басков - 765 инфекций, 36 смертей, Кастилья-Ла-Манча - 567 инфекций, 17 смертей, Андалусия - 683 инфекции, 11 смертей, Валенсийское сообщество - 541 инфекция, 13 смертей Кастилия и Леон - 431 зараженных, 12 смертей в Ла-Риоха - 355 зараженных, 5 смертей Наварра - 313 инфекций, 2 смерти Галиция - 292 инфекции, 3 смерти Арагона - 207 инфекций, 12 смертей Астурия - 177 инфекций, 1 смерть Эстремадура - 153 инфекции, 3 смерти, Канарские острова - 148 Канарские острова, 2 смерти, Мурсия - 97 инфекций, Балеарские острова - 92 инфекции, 1 смерть Мелилья - 17 зараженных Сеута - 1 зараженных
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