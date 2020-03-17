ФИФА может перенести летнее трансферное окно в связи с коронавирусом

Международная федерация футбола (ФИФА) планирует перенести начало и закрытие летнего трансферного окна в связи с приостановкой большинства национальных чемпионатов из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает The Sun.

Ожидается, что в Европе клубный сезон будет завершен в конце июня, но не исключено, что матчи будут проводиться и в первой половине июля. Таким образом, в некоторых странах летнее трансферное окно может открыться ещё до окончания кампании.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 7 тыс. человек.