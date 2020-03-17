ФИФА может перенести летнее трансферное окно в связи с коронавирусом
Пока только слухи
Международная федерация футбола (ФИФА) планирует перенести начало и закрытие летнего трансферного окна в связи с приостановкой большинства национальных чемпионатов из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает The Sun.
Ожидается, что в Европе клубный сезон будет завершен в конце июня, но не исключено, что матчи будут проводиться и в первой половине июля. Таким образом, в некоторых странах летнее трансферное окно может открыться ещё до окончания кампании.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 7 тыс. человек.
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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.03.2020 в 16:42
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