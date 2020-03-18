Матчи без арбитров, или Немного о джентльменском духе игры

Футбольные арбитры в наше время часто играют ключевую роль на поле, многие скандалы возникают по решениям рефери и к ним, к сожалению, все уже привыкли. Оставаться в тени, а значит быть настоящим провессионалом, получается у немногих. Сейчас в это невозможно поверить, но было время, когда в футбол играли вообще без арбитра. В середине XIX века на родине Спорта №1 в Англии команды перед началом игры совместно договаривались о количестве игроков в составе и продолжителности матча.

В футболе очень строго соблюдался джентльменский дух. Спорные моменты решались совместно, а каждый игрок должен был выучить правила, прежде чем выйти на поле. Но, однажды студенческие команды Итона и Винчестера выступили с инициативой допускать на матчи так называемых "посредников". По одному посреднику стояли у ворот каждой из команд, считали забитые мячи и определяли сам факт взятия ворот. Правда, с непременным условием: если их об этом попросят сами футболисты.

Затем, кроме посредников, на матч стали выбирать одного рефери, который находился за пределами поля и выносил решения в тех случаях, если посредники не брали ответственность на себя. В 1881 году на рефери возложили обязанность в одиночку решать: был ли забит мяч. Но, подобное нововведение приживалось с трудом: многие футбольные клубы протестовали, считая, что судья будет оказывать слишком большое влияние на результат матча. При этом, арбитр по-прежнему судил матч, не выходя на поле, он должен был находиться за боковой линией.

На поле судьи начали появляться только с 1891 года, кстати, тогда же у них появился свисток, c помощью которого он и управлял игрой. Но, если решение засчитывать или нет гол судья принимал лично, то наказать игрока за какое-то нарушение он мог только в том случае, если к нему обратятся футболисты.

Полномочия главного арбитра расширили только в 1896 году. А посредники стали боковыми судьями, но единственное, что от них требовалось в то время: фиксировать уход мяча за пределы поля. Напомним, современное правило "вне игры" ввели только 1990-м году.

С развитием профессионального футбола, арбитрам начали даже выплачивать небольшие гонорары. Правда, с одним условием: если матч проходил более чем в 30 милях от дома, где живет судья.

Интересно, что появление свистка у футбольного арбитра, связано с забавной историей. До этого арбитры подавали команды голосом или использовали колокольчик. Но, на одном из матчей арбитром был полицейский. Когда на поле вспыхнула драка, он, не долго думая, воспользовался свистком. Ошеломленные футболисты тут же прекратили драку. Вот и решили футбольные чиновники, что свистком судье будет проще управлять игрой. Несмотря на то, что было это в XIX веке, ничем другим свисток пока не заменили.