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Football Manager 2020 временно стал бесплатным

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Новости из мира гейминга, которые мы заслужили

Football Manager 2020 временно стал бесплатным
Новина українською

Sega сделала Football Manager 2020 бесплатной на неделю для тех, у кого "появилось больше свободного времени". До вечера 25 марта каждый пользователь Steam получит полный доступ к игре без необходимости покупать ее. Об этом разработчики объявили в официальном сообществе.

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В период пандемии коронавируса COVID-19 вводится режим карантина, а компании позволяют сотрудникам оставаться дома. Игровые студии и издательства, например CD Projekt RED, Rockstar Games и Ubisoft, уже перешли на режим удаленной работы.

Релиз Football Manager 2020 состоялся 18 ноября прошлого года. Средняя оценка игры на Metacritic составляет 84 балла из 100 от прессы и 5,1 балла из 10 от пользователей.

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В статье: коронавирус football manager
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Источник:
FM

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