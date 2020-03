Football Manager 2020 временно стал бесплатным

Sega сделала Football Manager 2020 бесплатной на неделю для тех, у кого "появилось больше свободного времени". До вечера 25 марта каждый пользователь Steam получит полный доступ к игре без необходимости покупать ее. Об этом разработчики объявили в официальном сообществе.

В период пандемии коронавируса COVID-19 вводится режим карантина, а компании позволяют сотрудникам оставаться дома. Игровые студии и издательства, например CD Projekt RED, Rockstar Games и Ubisoft, уже перешли на режим удаленной работы.

Football Manager is FREE for a week ????



Here are seven tips to take advantage of your time ⏰https://t.co/SqaLGGLUxY