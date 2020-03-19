Football Manager 2020 временно стал бесплатным
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Sega сделала Football Manager 2020 бесплатной на неделю для тех, у кого "появилось больше свободного времени". До вечера 25 марта каждый пользователь Steam получит полный доступ к игре без необходимости покупать ее. Об этом разработчики объявили в официальном сообществе.
В период пандемии коронавируса COVID-19 вводится режим карантина, а компании позволяют сотрудникам оставаться дома. Игровые студии и издательства, например CD Projekt RED, Rockstar Games и Ubisoft, уже перешли на режим удаленной работы.
Football Manager is FREE for a week ????— Football Manager (@FootballManager) March 18, 2020
Here are seven tips to take advantage of your time ⏰https://t.co/SqaLGGLUxY
Релиз Football Manager 2020 состоялся 18 ноября прошлого года. Средняя оценка игры на Metacritic составляет 84 балла из 100 от прессы и 5,1 балла из 10 от пользователей.