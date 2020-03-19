Футбол продолжается. Сегодня стартует 30-й чемпионат Беларуси

Сегодня стартует 30-й, юбилейный розыгрыш чемпионата Беларуси. Футбольные власти Беларуси приняли решение о запуске нового первенства, несмотря на глобальную пандемию коронавируса.

В самой Беларуси всего зафиксирован 51 случай заболевания COVID-19, пять пациентов уже вылечились. Вирус не должен мешать проведению матчей со зрителями на стадионах, считают местные футбольные власти. "У нас немножко обстановка другая, чем в других странах – взять Италию, Францию. У нас обстановка эпидемиологическая нормальная. За вчера и сегодня ни одного случая не выявлено. Люди, которые были под подозрением, уже вылечиваются. Поэтому мы решили, что начинаем наш 30-й чемпионат Республики Беларусь по футболу, высшая лига", – сказал председатель АБФФ Владимир Базанов, добавив, что никакого специального контроля на входах на стадионы не планируется.

Всего в первом туре высшей лиги будет сыграно восемь матчей. Для прошлогоднего чемпиона, “Динамо” Брест, защита титула начнется завтра матчем со ФК “Смолевичи” (17:00), а сегодня состоятся поединки “Энергетик-БГУ” Минск – “БАТЭ” Борисов (16:00 по киевскому времени) и “Шахтер” Солигорск – “Торпедо-БелАЗ” Жодино. Команда Юрия Вернидуба начнет свой матч в 18:00.

Как известно, Юрий Вернидуб не единственный представитель Украины в белорусский высшей лиге. Обильнее всего представлена украинцами команда ФК “Минск”. За нее выступают Евгений Чаговец, Дмитрий Рыжук, Александр Васильев и Владислав Насибулин. Одним украинцем меньше в действующем чемпионе “Динамо” Брест, но все они именитее. Это Евгений Хачериди, Александр Нойок и Артем Милевский. По два украинцы выступают в командах “Динамо” Минск (экс-защитник “Зари” Артем Сухоцкий и воспитанник “Шахтера” Дмитрий Билоног), “Торпедо-БелАЗ” (вратарь Родион Сямук и полузащитник Дмитрий Юсов, известный по выступлениям за запорожский “Металлург”), в новичке лиги ФК “Рух” Брест (Александр Мигунов и Алексей Ковтун), в “Витебске” (воспитанник “Днепра” Олег Карамушка и Максим Каленчук, известный по выступлениям за каменскую “Сталь”), в командах “Славия” (Максим Слюсар и Юрий Пантя) и ФК “Слуцк” (Сергей Чеботаев и Юрий Тетеренко). По одному украинцу в составе имеют “Ислочь” (Александр Папуш) и “Неман” (воспитанник “Динамо” Владимир Коваль).

Полное расписание первого тура

19.03.2020

“Энергетик-БГУ” Минск – БАТЭ Борисов

“Шахтер” Солигорск – “Торпедо-БелАЗ” Жодино

20.03.2020

“Динамо” Брест – “Смолевичи”

“Динамо” Минск – “Рух” Брест

21.03.2020

“Витебск” – “Городея”

“Ислочь” Минский район – “Неман” Гродно

22.03.2020