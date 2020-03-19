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Шахтер Солигорск - Торпедо-БелАЗ. Прогноз на матч чемпионата Беларуси

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Шахтер Солигорск – Торпедо-БелАЗ: Прогноз и анонс матча ⋉ 19 марта ⋊ Чемпионат Беларуси онлайн на UA-Футбол

Шахтер Солигорск - Торпедо-БелАЗ. Прогноз на матч чемпионата Беларуси
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19 марта. Солигорск, "Строитель"

“Шахтер” Солигорск 18:00 “Торпедо-БелАЗ” Жодино

“Шахтер” и “Торпедо-БелАЗ” сыграют между собой в третий раз за десять дней. Ранее команды провели две встречи в четвертьфинале Кубка Беларуси. Два раза выиграли солигорцы – в гостях команда Вернидуба победила с минимальным счетом 1:0 (единственный гол забил австрийский нападающий Дарко Бодул), а дома 2:0, забив два гола в конце матча.

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“Шахтер” в межсезонье был одной из самых активных команд на трансферном рынке и хорошо усилил свою линию защиты, подписав, в частности, экс-вратаря “Черноморца” Гутора. Однако, как отмечают специалисты по местному чемпионату, не все так хорошо в линии атаки – пока еще нет сыгранности.

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“Торпедо-БелАЗ”, напротив, серьезно критиковали за трансферы, но в кубковых матчах с “Шахтером” команда из Жодино сыграла выше ожиданий.

Прогноз на матч “Шахтер” Солигорск – “Торпедо-БелАЗ” Жодино

У “Шахтера” хорошая статистика в матчах против “Торпедо-БелАЗ”, кроме того в пользу солигорцев говорит класс футболистов. У “Шахтера” он банально выше. Судя по букмекерским коэффициентам, команда Вернидуба должна одержать уверенную победу (Тотал 2.5 Б – 1.87 и обе забьют “нет” – 1.49), но в дебюте сезона всегда можно ожидать сюрпризов, и при желании можно рискнуть. Тем не менее, сделаем консервативный прогноз – победа “Шахтера” 2:0.

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Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Юрий Вернидуб Шахтер (Солигорск) чемпионат Беларуси Торпедо-БелАЗ (Жодино) Прогнозы
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