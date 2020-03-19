Чемпионат Беларуси. БАТЭ сенсационно проиграл Энергетику, Вернидуб начал с поражения

После приостановки спортивных соревнований в Турции, Беларусь осталась единственной страной в Европе, где проводятся официальные футбольные матчи, еще и со зрителями.

Сегодня было сыграно два поединка. В первом из них 15-кратный чемпион Беларуси “БАТЭ” неожиданно уступил команде “Энергетик-БГУ” из Минска. Героем матча стал узбекский легионер “Энергетика” Жасур Яхшибоев, арендованный у “Пахтакора”. В первом тайме Яхшибоев сделал дубль, продемонстрировав невиданную для чемпионата Беларуси технику. Главный тренер "Энергетика" Владимир Белявский не поскупился комплименты Якшибоеву, сказав, что футболист “на слуху у всей Азии”. “Таких, наверное, в Беларуси и нет”, – цитирует 57-летнего тренера “Прессбол”.

“БАТЭ” на дубль Якшибоева ответил голом Скавыша после ошибки вратаря “Энергетика”, но в конце матча команда из Минска забила третий гол и в итоге выиграла 3:1.

Неожиданностью закончился и второй матч тура. Букмекеры не верили в то, что “Торпедо-БелАЗ” после двух подряд поражений “Шахтеру” в четвертьфинале сегодня сможет взять реванш у солигорцев, но именно это и произошло. Матч в Солигорске проходил при небольшом преимущества “Шахтера”, но команда Вернидуба не смогла забить ни одного гола и была наказана “Торпедо”. Единственный гол на 90+1 минуте забил бразильский легионер жодинцев Габриэль Рамос Да Пенья, выступавший ранее за “Динамо” Батуми.

Завтра будет сыграно еще два матча первого тура. “Динамо” Брест встретится с ФК “Смолевичи” (17:00 по киевскому времени), а “Динамо” Минск будет противостоять команде “Рух” из города Брест (19:00).

Высшая лига, первый тур

Минск, “РЦОР-БГУ”, 730 зрителей

“Энергетик-БГУ” – “БАТЭ” 3:1

Голы: Якшибоев 27, Якшибоев 34, Бакич 88 – Скавыш 64

Солигорск, “Строитель”

“Шахтер” Солигорск – “Торпедо-БелАЗ” 0:1

Гол: Габриэль Рамос Да Пенья 90+1