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"Раздутая психологическая ситуация". В Беларуси объяснили, почему чемпионат стартовал, несмотря на пандемию

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"Раздутая психологическая ситуация". В Беларуси объяснили, почему чемпионат стартовал, несмотря на пандемию
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Председатель Федерации футбола Беларуси Владимир Базанов объяснил, почему вчера, 19 марта, национальный чемпионат стартовал, несмотря на пандемию коронавируса. Известно, что остальные европейские лиги приостановлены. Цитирует чиновника белорусская Tribuna.

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– У вас есть связь с Минздравом?

– Мы в постоянном контакте и получаем оперативную информацию о ситуации в стране.

– Вы верите данным о том, что 51 заболевший – это реальная цифра? Вам не страшно, что власти могут недоговаривать или скрывать реальную картину?

– Думаю, если бы что-то было не так, нам бы из той же Администрации президента сказали: "Ребята, вы ерундой не занимайтесь. Остановите". Нас бы поправили. Понимаю, что хочется все раздуть. Но для чего? Вот сейчас все испугались, границы закрыли. В результате производство упадет, будет экономический кризис.

– Есть вариант развития событий, при котором приостановят чемпионат?

– Если будет неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в стране, тогда да. Но ее нет пока. Те цифры, которые есть, не дают основания что-то прекращать.

– При каких цифрах это нужно будет сделать?

– Не могу гарантировать, что будет через десять дней. Вдруг произойдет негативный всплеск – тогда да, нам придется остановить первенство.

– А если футболист заболеет?

– Давайте раньше времени не нагнетать и не думать о плохом. Мы консультируемся с нашим РНПЦ и принимаем необходимые меры, равно как и клубы, чтобы максимально обезопасить футболистов. И при малейшем подозрении на какие-то проблемы со здоровьем игрок будет тщательно проверяться и при надобности изолироваться от команды.

– Мы проводили опрос. Игроки переживают из-за всей этой ситуации: объявлена пандемия, а им нужно играть. Вы осознаете, что разрешить играть сейчас – большая ответственность?

– Федерация всегда берет на себя ответственность. И то, что раздувается сейчас, это какие-то непонятные вбросы, которые действуют на людей психологически. Согласен, в Ухани или Италии проблемы. Но ведь вы читали слова того же Алейникова, который живет в Лечче. Раздутая психологическая ситуация. Мир уже не такой, как раньше. Это мир интернета. Кто-то бросил ссылку – и начинается паника. А ее быть не должно.

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В статье: Беларусь коронавирус карантин
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Источник:
by.tribuna.com

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