Феллайни встретили в Китае в защитных костюмах
Теперь ему предстоит двухнедельный карантин
Полузащитник "Шаньдун Лунэн" Маруан Феллаини вернулся в Китай. Его встретили люди в защитных костюмах и сразу померили температуру.
Теперь 32-летнему бельгийцу предстоит пройти двухнедельный карантин, прежде чем вернуться в команду, которая возобновила тренировки.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 246 275 человек. Умерших — 10 038, выздоровевших — 86 036.
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