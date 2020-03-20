Феллайни встретили в Китае в защитных костюмах

Полузащитник "Шаньдун Лунэн" Маруан Феллаини вернулся в Китай. Его встретили люди в защитных костюмах и сразу померили температуру.

Теперь 32-летнему бельгийцу предстоит пройти двухнедельный карантин, прежде чем вернуться в команду, которая возобновила тренировки.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 246 275 человек. Умерших — 10 038, выздоровевших — 86 036.