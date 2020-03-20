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Феллайни встретили в Китае в защитных костюмах

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Теперь ему предстоит двухнедельный карантин

Феллайни встретили в Китае в защитных костюмах
Новина українською

Полузащитник "Шаньдун Лунэн" Маруан Феллаини вернулся в Китай. Его встретили люди в защитных костюмах и сразу померили температуру.

Теперь 32-летнему бельгийцу предстоит пройти двухнедельный карантин, прежде чем вернуться в команду, которая возобновила тренировки.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 246 275 человек. Умерших — 10 038, выздоровевших — 86 036.

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В статье: Маруан Феллаини Шаньдун Лунэн (Китай) коронавирус
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