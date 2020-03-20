Чемпионат Польши будет продолжен не раньше 26 апреля. Об этом пишет официальный сайт Экстраклассы.

"В связи с нынешней ситуацией, связанной с угрозой эпидемии, которая привела к невозможности продолжать проведение матчей в запланированный срок, матчи чемпионата Польши отменены до 26 апреля 2020 года включительно. Информация о возможных датах возобновления чемпионата появится раньше вышеупомянутого срока, как и решение о крайних сроках завершения чемпионата", – сказано в заявлении.

Проведение большинства футбольных первенств приостановлено из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года.