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Чемпионат Польши будет продолжен не раньше 26 апреля

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С таким заявлением выступило руководство лиги

Чемпионат Польши будет продолжен не раньше 26 апреля
Новина українською

Чемпионат Польши будет продолжен не раньше 26 апреля. Об этом пишет официальный сайт Экстраклассы.

"В связи с нынешней ситуацией, связанной с угрозой эпидемии, которая привела к невозможности продолжать проведение матчей в запланированный срок, матчи чемпионата Польши отменены до 26 апреля 2020 года включительно. Информация о возможных датах возобновления чемпионата появится раньше вышеупомянутого срока, как и решение о крайних сроках завершения чемпионата", – сказано в заявлении.

Проведение большинства футбольных первенств приостановлено из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года.

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В статье: Экстракласса
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