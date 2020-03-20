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Евро-2020 не поменяет название

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Несмотря на перенос, название останется прежним

Евро-2020 не поменяет название
Новина українською

Чемпионат Европы, несмотря на перенос на 2021 год, сохранит официальное название "УЕФА Евро 2020", сообщает пресс-служба УЕФА.

Из-за эпидемии коронавируса Евро-2020 был перенесен на 2021 год и пройдет ориентировочно с 11 июня по 11 июля. Игры турнира должны принять 12 городов в 11 странах Европы 12 футбольных ассоциаций.

Из-за эпидемии коронавируса были прерваны почти все спортивные состязания, включая все европейские футбольные турниры, кроме чемпионата Белоруссии.

По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 234 тысяч случаев заражения коронавирусом.

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В статье: Евро-2020
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