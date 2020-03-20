Чемпионат Беларуси. Динамо Брест начало защиту титула с ничьи, Милевский без голов

Вчера стартовал 30-й розыгрыш чемпионата Беларуси. Это единственный футбольный чемпионат в Европе, в котором проводятся матчи.

Свои поединки провели вице-чемпион “БАТЭ” и третья команда прошлого сезона “Шахтер” Солигорск. Старт сезона получился сенсационным. И “БАТЭ”, и “Шахтер” неожиданно проиграли своим соперникам.

Сегодня пришла очередь чемпиона. “Динамо” Брест играл с новичком лиги ФК “Смолевичи” и тоже едва не проиграл. Команда Милевского (90 минут), Нойока (75 минут) и Хачериди (не играл) имела игровое преимущество, но не реализовала бесчисленное количество моментов. Кроме того, поймал кураж вратарь “Смолевичи” Александр Фильцов.

“Динамо” создавало моменты, а первыми забили гости – Мухамедов застал врасплох своим ударом вратаря Бреста Павлюченко.

Артем Милевский дважды падал в штрафной, но рефери не назначил пенальти, также экс-форвард сборной Украины создавал голевые шансы для своих партнеров, которые они с упорством транжирили.

И все же один гол “Динамо” Брест забило – камерунец Кики протолкнул мяч в сетку после углового.

Поддержит ли челлендж фаворитов “Динамо” Минск? Четвертая команда прошлого сезона в 19:00 сыграет с ФК “Рух” Брест.

Высшая лига Беларуси, первый тур

Брест, “Брестский”, 3648 зрителей

“Динамо” Брест – “Смолевичи” 1:1

Голы: Кики 69 – Мухамедов 55