Приметы и суеверия в футболе, или Кто мы без удачи?

В футболе капризы Госпожи Фортуны всегда имели огромное значение. Многие футболисты невероятно суеверны и даже не скрывают этого, более того, почти все соблюдают приметы, традиции и ритуалы, которые не сможет понять человек вне спорта.

После пропущенного гола нельзя еще раз добивать мяч в ворота, иначе все повторится. А вот ступать на поле или разминаться с мячом нужно начинать только с правой (или левой) ноги. Это обязательное правило перед началом каждой тренировки или матча. Штрафные удары необходимо бить, поставив мяч ниппелем вперед, ведь так удар получится более точным. Или вратарям непосредственно перед началом игры необходимо прикоснуться к штанге. Дабы не отпугнуть фарт, футболисты готовы отказаться от близости с женщиной перед матчем, порой даже не разговаривают с особами противоположного пола. И уж тем более нельзя пускать женщин к себе в автобус.

Криштиану Роналду однажды признался, что и он соблюдает определенную традицию: - Как и все спортсмены я суеверен, одна из примет - всегда выходить на поле с правой ноги. Я также стараюсь соблюдать определенные ритуалы, а также повторять те вещи, которые сработали в предыдущей игре". У бразильцев Роналдо и Роберто Карлоса было то же известное правило - всегда выходить на поле только с правой ноги.

По словам Дженаро Гаттузо, некоторые ритуалы на чемпионате мира 2006 дались ему очень нелегко. "Каждый день я надевал один и тот же свитер, который носил в первый день. С меня текли реки пота, и у меня было ужасное настроение, потому что снять эту вещь было нельзя".

- Я был одержим суевериями, - признался как-то Дженаро Гаттузо. - Например, перед игрой с Чехией я упаковал чемодан на случай вылета с турнира. Мы выиграли, и затем я делал это перед каждой игрой до конца турнира".

Джон Терри всегда сидел на одном и том же месте в автобусе, трижды обматывал каждую гетру клейкой лентой, слушал один и тот же диск по дороге на стадион, или парковал машину в одном и том же месте перед игрой.

Перед очередным матчем игрок должен убедиться, что надел правильную форму, увидев свой игровой номер на футболке (есть традиция не стирать форму после прошлой победной игры). С большой осторожностью футболисты относятся к 13-му номеру на футболке, выбирают его редко (хотя бывает наоборот – некоторые футболисты считают этот номер своим счастливым). Валерий Лобановский с опаской относился к числу "13". Когда Лобановский тренировал киевское "Динамо", никто из футболистов не выходил на поле с этим номером. Наставник киевлян придирчиво осматривал каждый новый комплект формы, футболка с "чертовой дюжиной" немедленно отправлялась в мусор.

Один из самых успешных тренеров в истории футбола Гус Хиддинк верит в магическую силу галстуков. Если его команда победила, на следующий матч Гус надевает тот же самый галстук. А в случае поражения – расстается с ним навсегда. Француз Раймон Доменек полностью доверяет астрологии, поэтому внимательно изучает гороскоп каждого футболиста. Футболисты сборной Франции уверены, что победить на мировом первенстве 1998 года помогло не только мастерство, но и непременный предматчевый ритуал: капитан команды Лоран Блан целовал лысину голкипера Бартеза - традиция, которая обрасла легендами.

Йохан Кройф перед началом матча плевал жвачку в сторону соперника. Однажды, перед финалом Кубка чемпионов 1969 года, летучий голландец забыл о своей традиции и его "Аякс" проиграл итальянскому "Милану" со счетом 1:4.

Футбольный голкипер Норберт Нигбург, выступавший за немецкий клуб "Шальке", выходил на поле с фотографией Папы Римского в кармане. Следующая история очень похожа на анекдот, но в футбольных кругах она достаточно популярна. На чемпионате мира 1962 года футболисты сборной Чили своеобразно настраивались на матчи. Перед игрой с Италией ели макароны, Швейцарией – пробовали сыр. Перед игрой с командой СССР приняли по стопке водки. Чилийцы утверждали, что так им проще понять душу соперника. До определенного времени это помогало, команда вышла даже в полуфинал, где предстояло сыграть с бразильцами. Естественно, чилийцы попили перед игрой кофе... и проиграли. Возможно, кофе оказался не бразильским.

Каждый раз, когда команда Касильяса забивала гол, испанский голкипер возвращался к воротам, делал небольшой прыжок и касался штанги левой рукой. Лидер болгарской сборной 90-х годов Христо Стоичков перед игрой клал в бутсу монетку номиналом в 10 стотинок. Трудно сказать, насколько это помогало, но забивал Стоичков много. Кстати, версию о суеверности футболистов подтверждают даже психологи. По их утверждениям, суевернее футболиста может быть только другой футболист.

Больше значения придается тому, что футболист не должен перед игрой бриться или стричься. Всем известно, что перед матчем нужно шнуровать бутсы всегда с одной и той же ноги и с нее же нужно выходить на поле, не наступая на линию разметки, предварительно коснувшись газона рукой.

На особом счету музыка, наверное, нет ни одной команды, которая не использовала бы неформальный гимн и такой мощный стимул игроков. Например, в раздевалке чемпион мира 1998 сборная Франции всегда перед выходом на поле слушала одну и ту же песню – "I Will Survive" Глории Гейнор.

Болельщики так же соблюдают некоторые правила. Так, например, они никогда не бреются в день игры, на матч обязательно надевают майку любимого игрока и ни в коем случае не занимают деньги в тот день, когда должен состояться матч. Следовать различным приметам, традициям или нет дело индивидуальное, главное, чтобы все было в разумных пределах.