Феллайни стал первым игроком Китайской Суперлиги, заболевшим коронавирусом
Маруан вернулся в Поднебесную с вирусом
Хавбек "Шаньдун Лунэн" Маруан Феллайни болен коронавирусом, сообщает Goal.
Заболевание было обнаружено у 32-летнего футболиста по возвращению в Поднебесную. Экс-игрока "Манчестер Юнайтед" направили в инфекционную больницу, где изолировали и начали лечение.
Феллайни стал первым игроком Китайской Суперлиги, у которого диагностировали COVID-19.
В апреле в Китае планируют возобновить розыгрыш чемпионата.
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