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Феллайни стал первым игроком Китайской Суперлиги, заболевшим коронавирусом

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Маруан вернулся в Поднебесную с вирусом

Феллайни стал первым игроком Китайской Суперлиги, заболевшим коронавирусом
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Хавбек "Шаньдун Лунэн" Маруан Феллайни болен коронавирусом, сообщает Goal.

Заболевание было обнаружено у 32-летнего футболиста по возвращению в Поднебесную. Экс-игрока "Манчестер Юнайтед" направили в инфекционную больницу, где изолировали и начали лечение.

Феллайни стал первым игроком Китайской Суперлиги, у которого диагностировали COVID-19.

В апреле в Китае планируют возобновить розыгрыш чемпионата.

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В статье: Маруан Феллайни Шаньдун Лунэн (Китай)
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