Сборная мира по номерам. От первого до одиннадцатого

Футбольные журналисты и болельщики неоднократно составляли свои символические сборные. На просторах интернета таких можно найти огромное множество, начиная от лучших футболистов в истории футбола, заканчивая игроками, которые выступают в определенной марке бутс.

Вынужденная пауза в европейском спорте толкает к тому, чтобы снова вернуться к этой теме, но на этот раз попробовать составить сборную футболистов, выступающих под классическими номерами (с 1-го по 11-й). В нашу команду войдут лишь действующие игроки, а в качестве номеров будут взяты те, которые они выбрали в своих клубах.

Номер 1 - Алиссон Беккер (Вратарь)

Среди вратарей был широкий выбор, ведь многие представители этой позиции берут именно первый номер. Но после игры Алиссона в составе “Ливерпуля”, в мире все меньше споров, кто же на данный момент лучший. Бразильский кипер - эталон для своих коллег по амплуа, так как практически каждый навык развит у него на отличном уровне. Он и ногами передачи отдавать умеет (все помнят голевой пас на Салаха в игре против “МЮ”), и на выходах уверенно играет, и на ленточке стоит стеной.

Другие претенденты: Тер Штеген, Нойер, Ханданович

Номер 2 - Дани Карвахаль (Правый центральный защитник)

Бессменный защитник мадридского “Реала” на протяжении уже семи сезонов. Возможно на фоне яркого Марсело на противоположном фланге испанец иногда терялся, но его роль в команде Зидана, которая трижды подряд брала Лигу Чемпионов, нельзя недооценивать.

Другие претенденты: Силва, Годин, Уокер

Номер 3 - Фабиньо (Опорный полузащитник)

Уже второй игрок команды Клоппа (и спойлер - не последний). Возможно, универсальному бразильцу место в этой сборной и не светило, но среди всех обладателей третьего номера более достойного претендента сейчас нет. Опорный полузащитник достаточно долго привыкал к английскому футбола и поначалу казалось, что с его покупкой “красные” поспешили. Но за терпение Клопп был вознагражден - бразилец совершил качественный рывок, зацементировал место в старте и выиграл Лигу Чемпионов.

Другие претенденты: Кьеллини, Пике

Номер 4 - Серхио Рамос (Центральный защитник)

Наверное, самый тяжелый выбор из всех 11-ти номеров, ведь сразу два топовых защитника выступают под четвертым номером. Но какой бы глыбой сейчас не смотрелся Вирджил Ван Дейк, он прекрасно проводит лишь второй сезон в карьере, а вот капитан “Реала” был лучшим на своей позиции долгие годы.

Чемпион Мира, двукратный чемпион Европы, обладатель четырех трофеев Лиги Чемпионов, один из самых результативных защитников в истории футбола - лишь малая часть всех заслуг Серхио. Для болельщиков “Реала” он уже живая легенда, а вот фанаты других команд (особенно “Барселоны”) испытывают к нему противоположные чувства. Рамоса часто сравнивают с Фернандо Йерро, но по заслугам перед командой, четверка “сливочных” уже обошла своего легендарного соотечественника.

Другие претенденты: Ван Дейк, Де Лигт, Ракитич

Номер 5 - Маркиньос (Левый центральный защитник)

Кто-то скажет, что наименее очевидный представитель сегодняшней команды, но от этого не менее достойный. “ПСЖ” никогда не играл эталонно в защите, но именно бразилец выделяется на фоне своих партнеров. А с приходом Тухеля он проявил себя еще и на позиции опорника. После этого он стал не только надежным, но и вариативным.

Другие претенденты: Магуайр, Бускетс, Вейналдум

Номер 6 - Тьяго Алькантара (Центральный полузащитник)

Для многих лучшим шестым номером в истории будет испанец Хави, но полузащитник уже давненько повесил бутсы на гвоздь. А вот Тьяго вполне мог заменить своего товарища по команде в “Барселоне”, если бы в 2013-м не выбрал другой путь. В родном клубе он долго бы сидел на скамейке запасных, а в “Баварии” сумел стать основным игроком. Пока что, ему так и не покорилась Лига Чемпионов, но после отмены карантина у него будет шанс это сделать. Мюнхенцы сейчас очень сильны.

Другие претенденты: Погба, Верратти, Де Врей

Номер 7 - Криштиану Роналду (Левый нападающий)

Сколько бы футболистов в наше время не носило бы на своей спине “семерку”, вряд ли кто-то будет спорить, что именно “КриРо” - наиболее достойный представитель. Не очень верится в то, что хоть один седьмой номер (возможно, за исключением Мбаппе) сможет добиться всего, что сумел португалец.

Не нужно думать, что здесь за Роналду все сделало его имя. Поверьте, форвард и сейчас в прекрасной форме, что и было продемонстрировано в начале 2020-го. Было видно, что португалец выводил себя на пик под важнейшие матчи сезона, но неугомонный COVID-19 явно сбил ему все планы.

Другие претенденты: Мбаппе, Санчо, Сон

Номер 8 - Тони Кроос (Центральный полузащитник)

Для многих стало сюрпризом, когда “Бавария” отпустила Крооса, продав немецкого футболиста в “Реал”. Там он пришелся ко двору, составив прекрасный тандем вместе с Модричем в центре поля.

Несмотря на то, что 30-летний полузащитник проводит не лучший свой сезон, сейчас мало кто в мире может приблизиться к его уровню. Особенно, среди “восьмерок”. Его гол с углового в матче Суперкубка - явно тому подтверждение.

Другие претенденты: Гюндоган, Рэмси, Руис

Номер 9 - Роберт Левандовски (Центральный нападающий)

Так уж повелось, что среди девятых номеров, в основном, встречаются центральные форварды. А лучшим в мире на данный момент, бесспорно, считается Роберт Левандовски. Польский нападающий год за годом продолжает “клепать” свыше 25-ти голов и даже, когда его возраст перевалил за третий десяток, остановиться ему сложно.

Вероятно, что по итогам сезона у него был хороший шанс получить, во многом заслуженную, Золотую Бутсу. Однако остается неизвестным, в какой форме будет поляк после возобновления сезона.

Другие претенденты: Суарес, Кавани, Бензема

Номер 10 - Лионель Месси (Атакующий полузащитник)

Удивленны? Конечно же, нет. Аргентинец должен быть представлен в любых сборных и под любым номером. Лишний раз говорить о его достижениях не нужно, ведь все знают количество трофеев, стоящих на его полке. Просто сравните игру нынешней “Барселоны” с ним и без него. Вы сразу почувствуете существенную разницу.

Другие претенденты: Кейн, Мане, Агуэро

Номер 11 - Мохамед Салах (Правый нападающий)

Ключевой футболист “Ливерпуля” и герой для жителей своей страны. Его трансфер в 2018-м поначалу мог показаться авантюрой, но после вингер продемонстрировал, что 42 миллиона за него - сумма смехотворная. Сначала на своем горбу он вывел команду в финал Лиги Чемпионов, а спустя год внес немалую лепту в победу в этом турнире.

Другие претенденты: Коста, Ройс, Бэйл

Из-за большого количества игроков атаки (сразу видно, что классические номера пользуются большим спросом у форвардов), будет использоваться схема 1-3-3-1-3. Лучшему футболисту планеты будет доверена роль свободного художника, над ним же расположится ударное трио форвардов.

Итоговая команда: Алиссон (1) - Карвахаль (2), Рамос (4), Маркиньос (5) - Фабиньо (3), Тьяго (6), Кроос (8) - Месси (10) - Салах (11), Левандовски (9), Роналду (7)